Задержанного ФСБ челябинского бизнесмена Ефимова отправили в СИЗО на два месяца

Павла Ефимова отправили в СИЗО до октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Директора ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова в Челябинске, задержанного ФСБ по подозрению в мошенничестве на сумму около 4 млн рублей, отправили в СИЗО до 4 ноября. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении Ефимова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 4 ноября», — зачитала решение судья Алена Закорчемная.

Перед началось заседания были зачитаны сведения об Ефимове: он прописан в пятиэтажке на Комсомольском проспекте, однако фактически проживает в СНТ «Вишневый» с супругой и младшим ребенком. Старший сын Ефимова на постоянной основе проживает в Канаде. Дедушка и бабушка директора компании живут в Израиле. В ходе обысков у Ефимова было изъято более 20 тысяч евро и двух тысяч долларов. Следствие проверяет информацию о наличии у коммерсанта недвижимости в ОАЭ.

«Прошу суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в СНТ „Вишневый“. Там проживают супруга и младший ребенок. Дом находится в собственности супруги, она не против моего пребывания там. Если я буду под стражей, деятельность фирмы остановится. Работники, моя семья останутся без доходов», — сообщил суду Ефимов.

Сторона обвинения апеллировала тем, что Ефимов может скрыться от следствия, часто бывает за рубежом, имеет связи в органах власти, а также в правоохранительных и контрольно-надзорных органах. Может повлиять на свидетелей, которые еще не допрошены. Адвокат просил домашний арест и заявил, что останавливать деятельность фирмы, заключая его подопечного под стражу — опасно. В любой момент всю технику, десятки машин и экскаваторов, могут разворовать.

Сотрудники ФСБ задержали Ефимова 4 сентября. Ему обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с лицами из МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) похитил деньги на муниципальных контрактах. Работы, которые брала фирма, принимались вне зависимости от качества. Дома у Ефимова и в МУП прошли обыски. В СК также увозили директора МУПа Сергея Хабирова, но после допроса его отпустили. В основу уголовного дела легли материалы Контрольно-счетной палаты региона.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU