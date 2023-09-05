В Пермском крае полицейские изъяли десятки килограммов наркотиков на 140 млн рублей

Пермские полицейские изъяли десятки килограммов наркотиков на 140 млн рублей

05 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Крупные партии наркотиков на теневом рынке оцениваются в 140 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка пресечена деятельность межрегиональной группы наркодилеров. В разное время задержаны четверо подозреваемых. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков превысил 65 килограммов. Оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 миллионов рублей, говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В результате всех мероприятий сотрудниками краевого Управления МВД России перекрыт региональный канал поставок оптовых партий запрещенных веществ в три субъекта России. В общей сложности у участников организованной группы изъято более 65 килограммов наркотиков», — заявила официальный представитель МВД РФ — Ирина Волк. Так, первого злоумышленника полицейские задержали в марте. Житель Тюменской области попался оперативникам неподалеку от трассы Пермь-Екатеринбург, когда достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой свыше 11,6 килограмма. После этого в Кунгурском районе удалось задержать наркокурьера из Свердловской области. В багажнике его авто находилась сумка с оптовой партией наркотика общей массой почти 10 килограммов. В мае полицейские остановили BMW на трассе Пермь-Краснокамск. В ходе досмотра авто силовики обнаружили рюкзак, в котором находились наркотики растительного и синтетического происхождения массой 3,5 килограмма. Еще порядка 40 килограммов наркотических средств (кокаин, гашиш и мефедрон) удалось изъять в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми, а также оборудованных тайниках. В отношении подозреваемых возбуждено 15 уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотиков (228.1 УК РФ) Фигуранты уголовного дела водворены в СИЗО. Ранее был оглашен приговор банде, которая занималась продажей наркотиков в нескольких регионах России. Участники преступной группы получили различные сроки заключения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка пресечена деятельность межрегиональной группы наркодилеров. В разное время задержаны четверо подозреваемых. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков превысил 65 килограммов. Оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 миллионов рублей, говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В результате всех мероприятий сотрудниками краевого Управления МВД России перекрыт региональный канал поставок оптовых партий запрещенных веществ в три субъекта России. В общей сложности у участников организованной группы изъято более 65 килограммов наркотиков», — заявила официальный представитель МВД РФ — Ирина Волк. Так, первого злоумышленника полицейские задержали в марте. Житель Тюменской области попался оперативникам неподалеку от трассы Пермь-Екатеринбург, когда достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой свыше 11,6 килограмма. После этого в Кунгурском районе удалось задержать наркокурьера из Свердловской области. В багажнике его авто находилась сумка с оптовой партией наркотика общей массой почти 10 килограммов. В мае полицейские остановили BMW на трассе Пермь-Краснокамск. В ходе досмотра авто силовики обнаружили рюкзак, в котором находились наркотики растительного и синтетического происхождения массой 3,5 килограмма. Еще порядка 40 килограммов наркотических средств (кокаин, гашиш и мефедрон) удалось изъять в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми, а также оборудованных тайниках. В отношении подозреваемых возбуждено 15 уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотиков (228.1 УК РФ) Фигуранты уголовного дела водворены в СИЗО. Ранее был оглашен приговор банде, которая занималась продажей наркотиков в нескольких регионах России. Участники преступной группы получили различные сроки заключения.