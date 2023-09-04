Курганец сжег две машины из мести начальнице жены

05 сентября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел отомстить начальнице жены, но ошибся и поджег машины посторонних людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция задержала ранее судимого 41-летнего курганца, который сжег две машины. Мужчина хотел отомстить начальнице жены из-за конфликта, но ошибся и поджег чужие автомобили. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Курганской области. «Злоумышленник вступил в конфликт с работодателем своей жены и из мести решил поджечь ее автомобиль. Мужчина узнал, что начальница ездит на белой иномарке. Однако, находясь в состоянии опьянения, гражданин ошибся в марке автомобиля и повредил имущество посторонних людей», — сообщается на сайте ведомства. Причиненный материальный ущерб от поджога составил более 3 миллионов рублей.



Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждены уголовные дела. По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана под окнами жилого дома улице Свердлова загорелся автомобиль. Сотрудники полиции проверяли информацию о поджигателе автомобилей.

Полиция задержала ранее судимого 41-летнего курганца, который сжег две машины. Мужчина хотел отомстить начальнице жены из-за конфликта, но ошибся и поджег чужие автомобили. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Курганской области. «Злоумышленник вступил в конфликт с работодателем своей жены и из мести решил поджечь ее автомобиль. Мужчина узнал, что начальница ездит на белой иномарке. Однако, находясь в состоянии опьянения, гражданин ошибся в марке автомобиля и повредил имущество посторонних людей», — сообщается на сайте ведомства. Причиненный материальный ущерб от поджога составил более 3 миллионов рублей. Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждены уголовные дела. По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана под окнами жилого дома улице Свердлова загорелся автомобиль. Сотрудники полиции проверяли информацию о поджигателе автомобилей.