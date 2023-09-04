04 сентября 2023

Курганец сжег две машины из мести начальнице жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, бмв, авто
Мужчина хотел отомстить начальнице жены, но ошибся и поджег машины посторонних людей Фото:

Полиция задержала ранее судимого 41-летнего курганца, который сжег две машины. Мужчина хотел отомстить начальнице жены из-за конфликта, но ошибся и поджег чужие автомобили. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Курганской области.

«Злоумышленник вступил в конфликт с работодателем своей жены и из мести решил поджечь ее автомобиль. Мужчина узнал, что начальница ездит на белой иномарке. Однако, находясь в состоянии опьянения, гражданин ошибся в марке автомобиля и повредил имущество посторонних людей», — сообщается на сайте ведомства. Причиненный материальный ущерб от поджога составил более 3 миллионов рублей.

Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждены уголовные дела. По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана под окнами жилого дома улице Свердлова загорелся автомобиль. Сотрудники полиции проверяли информацию о поджигателе автомобилей.

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Полиция задержала ранее судимого 41-летнего курганца, который сжег две машины. Мужчина хотел отомстить начальнице жены из-за конфликта, но ошибся и поджег чужие автомобили. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Курганской области. «Злоумышленник вступил в конфликт с работодателем своей жены и из мести решил поджечь ее автомобиль. Мужчина узнал, что начальница ездит на белой иномарке. Однако, находясь в состоянии опьянения, гражданин ошибся в марке автомобиля и повредил имущество посторонних людей», — сообщается на сайте ведомства. Причиненный материальный ущерб от поджога составил более 3 миллионов рублей. Следственными органами УМВД России по Кургану возбуждены уголовные дела. По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана под окнами жилого дома улице Свердлова загорелся автомобиль. Сотрудники полиции проверяли информацию о поджигателе автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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