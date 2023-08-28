28 августа 2023

Курганские полицейские проверят информацию о поджигателе машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, сгоревшая машина, последствия пожара
Представители УМВД по Кургану начали проверку по ночным поджогам легковых автомобилей (архивное фото) Фото:

В Кургане сотрудники полиции проверят информацию о поджигателе автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает пресс-служба. Также представители УМВД по Кургану отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Очевидцы сообщали, на месте происшествия работали спасатели. Со слов жителя, пожар был сильным и легковой автомобиль вряд ли удастся восстановить.

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В Кургане сотрудники полиции проверят информацию о поджигателе автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает пресс-служба. Также представители УМВД по Кургану отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Очевидцы сообщали, на месте происшествия работали спасатели. Со слов жителя, пожар был сильным и легковой автомобиль вряд ли удастся восстановить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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