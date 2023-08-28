Курганские полицейские проверят информацию о поджигателе машин

29 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Представители УМВД по Кургану начали проверку по ночным поджогам легковых автомобилей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники полиции проверят информацию о поджигателе автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает пресс-служба. Также представители УМВД по Кургану отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее URA.RU писало, что в ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Очевидцы сообщали, на месте происшествия работали спасатели. Со слов жителя, пожар был сильным и легковой автомобиль вряд ли удастся восстановить.

В Кургане сотрудники полиции проверят информацию о поджигателе автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает пресс-служба. Также представители УМВД по Кургану отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Очевидцы сообщали, на месте происшествия работали спасатели. Со слов жителя, пожар был сильным и легковой автомобиль вряд ли удастся восстановить.