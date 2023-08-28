28 августа 2023

В центре Кургана под окнами жилого дома загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
К месту происшествия выдвинулись спасательные формирования Фото:

В ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В Кургане по улице Свердлова, 38 горит легковой автомобиль. На месте происшествия работают спасатели. Пожар сильный, машину вряд ли удастся восстановить» — пояснил собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В Кургане по улице Свердлова, 38 горит легковой автомобиль. На месте происшествия работают спасатели. Пожар сильный, машину вряд ли удастся восстановить» — пояснил собеседник информационного агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...