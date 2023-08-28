К месту происшествия выдвинулись спасательные формирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь с 28 на 29 в Кургане под окнами жилого дома по улице Свердлова загорелась машина. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В Кургане по улице Свердлова, 38 горит легковой автомобиль. На месте происшествия работают спасатели. Пожар сильный, машину вряд ли удастся восстановить» — пояснил собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа.