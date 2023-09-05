Власти раскрыли, что грозит свердловчанам, принесшим портрет Пригожина к памятнику

Мэрия Ревды не накажет тех, кто принес портрет Пригожина к памятнику

06 сентября 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

В мэрии не будут искать людей, принесших портрет Пригожина к памятнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Жителям Ревды, которые принесли портреты погибших в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, не грозит никакого наказания, сообщили URA.RU в мэрии свердловского города. Там добавили, что им неизвестно, как портреты пропали с памятника. В конце августа силовики скрутили подростка у мемориала Пригожину в Красноярске. Он перевернул лицом вниз портрет лидера военной компании. Однако несовершеннолетний избежал штрафа — полицейские просто провели с ним разъяснительную беседу. Новость по теме Портрет Пригожина пропал с памятника в Ревде. Фото В Ревде 2 сентября у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто именно принес их туда, неизвестно. Однако уже через день портреты пропали. В этот день на аллее проходил День борьбы с терроризмом. «Администрация Ревды не располагает сведениями о том, кто принес и убрал портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина к памятнику. Аллея является общедоступным местом. Никаких мер реагирования в отношении граждан, желающих почтить память, не оскверняющих сам памятник и аллею, не предусмотрено», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ревды. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.

Жителям Ревды, которые принесли портреты погибших в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, не грозит никакого наказания, сообщили URA.RU в мэрии свердловского города. Там добавили, что им неизвестно, как портреты пропали с памятника. В конце августа силовики скрутили подростка у мемориала Пригожину в Красноярске. Он перевернул лицом вниз портрет лидера военной компании. Однако несовершеннолетний избежал штрафа — полицейские просто провели с ним разъяснительную беседу. В Ревде 2 сентября у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто именно принес их туда, неизвестно. Однако уже через день портреты пропали. В этот день на аллее проходил День борьбы с терроризмом. «Администрация Ревды не располагает сведениями о том, кто принес и убрал портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина к памятнику. Аллея является общедоступным местом. Никаких мер реагирования в отношении граждан, желающих почтить память, не оскверняющих сам памятник и аллею, не предусмотрено», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ревды. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.