Портрет Пригожина пропал с памятника в Ревде. Фото

03 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Портреты Пригожина и Уткина простояли у памятника сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет. Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники. Портреты лидеров ЧВК «Вагнер» 2 сентября были у памятника Фото: telegram-канал «Администрация ГО Ревда» [https://t.me/adm_revda] 3 сентября их уже не стало Фото: telegram-канал «Администрация ГО Ревда» [https://t.me/adm_revda] Портреты Пригожина и Уткина у памятника Фото: telegram-канал «Ревда-ифно» [https://t.me/revdainforu]

В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет. Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.