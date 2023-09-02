В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК.
Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет.
Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается.
В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет. Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.