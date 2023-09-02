02 сентября 2023

Портрет Пригожина пропал с памятника в Ревде. Фото

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Портреты Пригожина и Уткина простояли у памятника сутки Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет.

Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается.

После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.

Портреты лидеров ЧВК «Вагнер» 2 сентября были у памятника
Портреты лидеров ЧВК «Вагнер» 2 сентября были у памятника
Фото:
3 сентября их уже не стало
3 сентября их уже не стало
Фото:
Портреты Пригожина и Уткина у памятника
Портреты Пригожина и Уткина у памятника
Фото:

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В Ревде Свердловской области с памятника воинам-интернационалистам убрали портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые появились там 2 сентября. Местные жители предполагали, что портреты поставили, чтобы почтить память лидеров ЧВК. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 3 сентября в Ревде на площади, где находится памятник, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Пресс-служба мэрии свердловского города в telegram-канале опубликовала отчет с мероприятия, прикрепив фотографии, на которых видно, что портретов у памятника больше нет. Кто именно принес портреты Пригожина и Уткина, неизвестно. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Ревды. Ответ ожидается. После авиакатастрофы в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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