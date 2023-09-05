05 сентября 2023

Курганские перевозчики купят КАВЗы на 600 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , руль, водительское место
Перевозчики планируют купить 37 новых автобусов Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики до конца года планируют закупить 37 автобусов марки КАВЗ общей стоимостью примерно 600 млн рублей. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Предприятия перевозчиков приобрели необходимую, согласно контракту, технику, затратив в общей сложности более 600 млн рублей. К концу года планируется покупка еще одной партии автобусов КАВЗ 4270, на приобретение которой будет затрачена примерно аналогичная сумма. Итого в 2023 году планируется затратить на обновление подвижного состава более 1,2 млрд рублей», — указано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Председатель союза Игорь Кимаковский пояснил URA.RU, что перевозчики планируют закупить 37 автобусов. В союзе отметили, что затраченная на автобусы сумма — значительная для перевозчиков и для бюджета города и области. Представители союза добавили, что обновить парк получится только с помощью властей.

Ранее власти региона выделили 75 млн рублей, которые помогли перевозчикам погасить первоначальный взнос на новые автобусы. При этом сейчас с оплатой у предпринимателей возникли трудности. В этом же году перевозчики планируют воспользоваться федеральной субсидией, которая покроет 50% стоимости больших автобусов. В рамках этой субсидии будет выделено 300 млн рублей.

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В Кургане перевозчики до конца года планируют закупить 37 автобусов марки КАВЗ общей стоимостью примерно 600 млн рублей. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Предприятия перевозчиков приобрели необходимую, согласно контракту, технику, затратив в общей сложности более 600 млн рублей. К концу года планируется покупка еще одной партии автобусов КАВЗ 4270, на приобретение которой будет затрачена примерно аналогичная сумма. Итого в 2023 году планируется затратить на обновление подвижного состава более 1,2 млрд рублей», — указано в группе организации в соцсети «ВКонтакте». Председатель союза Игорь Кимаковский пояснил URA.RU, что перевозчики планируют закупить 37 автобусов. В союзе отметили, что затраченная на автобусы сумма — значительная для перевозчиков и для бюджета города и области. Представители союза добавили, что обновить парк получится только с помощью властей. Ранее власти региона выделили 75 млн рублей, которые помогли перевозчикам погасить первоначальный взнос на новые автобусы. При этом сейчас с оплатой у предпринимателей возникли трудности. В этом же году перевозчики планируют воспользоваться федеральной субсидией, которая покроет 50% стоимости больших автобусов. В рамках этой субсидии будет выделено 300 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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