Российские танкисты получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО технику

06 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Илья Гаврилов и Александр Леваков ранее были удостоены награды «Герой Приморья» Фото: компания «ФОРЭС» Члены экипажа российского танка «Алеша» получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО вражескую технику. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «ФОРЭС», которая поощрила военнослужащих, два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом ликвидировали во время отражения атаки ВСУ на запорожском направлении. «Передача вознаграждения состоялась 6 сентября в Уссурийске в штабе 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Компания выплатила каждому члену экипажа по миллиону рублей, механику-наводчику — 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника — Илью Гаврилова. Награду за весь экипаж получил командир танка Александр Леваков», — сообщили в компании. Руководство «ФОРЭС» выступило с инициативой награждать российских военнослужащих за уничтожение вражеской техники в январе 2023 года. Поощрение полагается за ликвидацию или захват американских танков Abrams, немецких Leopard2, а также за сбитые боевые самолеты F-15 и F-16. За первый уничтоженный танк военнослужащие получают 5 млн рублей, за второй — 2 млн рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Лейтенанты Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов также получили награду «Герой Приморья». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены экипажа российского танка «Алеша» получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО вражескую технику. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «ФОРЭС», которая поощрила военнослужащих, два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом ликвидировали во время отражения атаки ВСУ на запорожском направлении. «Передача вознаграждения состоялась 6 сентября в Уссурийске в штабе 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Компания выплатила каждому члену экипажа по миллиону рублей, механику-наводчику — 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника — Илью Гаврилова. Награду за весь экипаж получил командир танка Александр Леваков», — сообщили в компании. Руководство «ФОРЭС» выступило с инициативой награждать российских военнослужащих за уничтожение вражеской техники в январе 2023 года. Поощрение полагается за ликвидацию или захват американских танков Abrams, немецких Leopard2, а также за сбитые боевые самолеты F-15 и F-16. За первый уничтоженный танк военнослужащие получают 5 млн рублей, за второй — 2 млн рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Лейтенанты Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов также получили награду «Герой Приморья».