Юная свердловчанка, впавшая в кому после купания в Черном море, скончалась

07 сентября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Маша Хрусталева умерла в больнице в Сочи, где находилась в коме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море Семилетняя Маша Хрусталева, которая подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море, скончалась. Об этом сообщила мама ребенка. «В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — рассказала женщина порталу Е1. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.

Семилетняя Маша Хрусталева, которая подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море, скончалась. Об этом сообщила мама ребенка. «В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — рассказала женщина порталу Е1. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.