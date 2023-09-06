06 сентября 2023

Юная свердловчанка, впавшая в кому после купания в Черном море, скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
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Маша Хрусталева умерла в больнице в Сочи, где находилась в коме Фото:
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Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

Семилетняя Маша Хрусталева, которая подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море, скончалась. Об этом сообщила мама ребенка.

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — рассказала женщина порталу Е1.

Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.

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Семилетняя Маша Хрусталева, которая подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море, скончалась. Об этом сообщила мама ребенка. «В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — рассказала женщина порталу Е1. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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