Юная свердловчанка, впавшая в кому после купания в Черном море, скончалась

Семилетняя Маша Хрусталева, которая подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море, скончалась. Об этом сообщила мама ребенка.
«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — рассказала женщина порталу Е1.
Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны.
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.
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