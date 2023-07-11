Лидер пермского «Яблока» заявилась на выборы в Краснокамске

12 июля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Признаком экстремизма в деятельности партии не выявлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова подала заявление на участие в выборах депутатом гордумы Краснокамска по округу №6. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «Колоколова Ольга Аркадьевна. Дата рождения — 19 октября 1972 года. Индивидуальный предприниматель. Председатель пермского регионального отделения политической партии „Яблоко“», — говорится в сведениях о кандидатах. Планировалось, что Колоколова пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это было связано с тем, что на федеральном уровне партию проверяли на наличие экстремизма. Звучали призывы о ее ликвидации. Но, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, проверка силовиков ничего не показала. Поэтому было принято решение о выдвижении от «Яблока». Ольге Колоколова с высокой долей вероятности получит мандат. От «Единой России» по округу идет «техник» Колоколовой — мастер в компании ООО «Мастеровой-1» Роман Бариев. ООО «Мастеровой-1» принадлежит родственнику Ольги Колоколовой Алексею Колоколову. КПРФ кандидата на конференции не выдвинули. ЛДПР выставили неизвестную пермячку Анну Шевцову. Колоколова была депутатом Краснокамской гордумы с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу объединенного муниципалитета она проиграла выборы.

Руководитель реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова подала заявление на участие в выборах депутатом гордумы Краснокамска по округу №6. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «Колоколова Ольга Аркадьевна. Дата рождения — 19 октября 1972 года. Индивидуальный предприниматель. Председатель пермского регионального отделения политической партии „Яблоко“», — говорится в сведениях о кандидатах. Планировалось, что Колоколова пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это было связано с тем, что на федеральном уровне партию проверяли на наличие экстремизма. Звучали призывы о ее ликвидации. Но, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, проверка силовиков ничего не показала. Поэтому было принято решение о выдвижении от «Яблока». Ольге Колоколова с высокой долей вероятности получит мандат. От «Единой России» по округу идет «техник» Колоколовой — мастер в компании ООО «Мастеровой-1» Роман Бариев. ООО «Мастеровой-1» принадлежит родственнику Ольги Колоколовой Алексею Колоколову. КПРФ кандидата на конференции не выдвинули. ЛДПР выставили неизвестную пермячку Анну Шевцову. Колоколова была депутатом Краснокамской гордумы с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу объединенного муниципалитета она проиграла выборы.