11 июля 2023

Лидер пермского «Яблока» заявилась на выборы в Краснокамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция партии Яблоко в Екатеринбурге, партия яблоко
Признаком экстремизма в деятельности партии не выявлено Фото:

Руководитель реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова подала заявление на участие в выборах депутатом гордумы Краснокамска по округу №6. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы».

«Колоколова Ольга Аркадьевна. Дата рождения — 19 октября 1972 года. Индивидуальный предприниматель. Председатель пермского регионального отделения политической партии „Яблоко“», — говорится в сведениях о кандидатах.

Планировалось, что Колоколова пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это было связано с тем, что на федеральном уровне партию проверяли на наличие экстремизма. Звучали призывы о ее ликвидации. Но, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, проверка силовиков ничего не показала. Поэтому было принято решение о выдвижении от «Яблока».

Ольге Колоколова с высокой долей вероятности получит мандат. От «Единой России» по округу идет «техник» Колоколовой — мастер в компании ООО «Мастеровой-1» Роман Бариев. ООО «Мастеровой-1» принадлежит родственнику Ольги Колоколовой Алексею Колоколову. КПРФ кандидата на конференции не выдвинули. ЛДПР выставили неизвестную пермячку Анну Шевцову.

Колоколова была депутатом Краснокамской гордумы с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу объединенного муниципалитета она проиграла выборы.

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Руководитель реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова подала заявление на участие в выборах депутатом гордумы Краснокамска по округу №6. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «Колоколова Ольга Аркадьевна. Дата рождения — 19 октября 1972 года. Индивидуальный предприниматель. Председатель пермского регионального отделения политической партии „Яблоко“», — говорится в сведениях о кандидатах. Планировалось, что Колоколова пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это было связано с тем, что на федеральном уровне партию проверяли на наличие экстремизма. Звучали призывы о ее ликвидации. Но, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, проверка силовиков ничего не показала. Поэтому было принято решение о выдвижении от «Яблока». Ольге Колоколова с высокой долей вероятности получит мандат. От «Единой России» по округу идет «техник» Колоколовой — мастер в компании ООО «Мастеровой-1» Роман Бариев. ООО «Мастеровой-1» принадлежит родственнику Ольги Колоколовой Алексею Колоколову. КПРФ кандидата на конференции не выдвинули. ЛДПР выставили неизвестную пермячку Анну Шевцову. Колоколова была депутатом Краснокамской гордумы с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу объединенного муниципалитета она проиграла выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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