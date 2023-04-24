24 апреля 2023

Пермская гордума окончательно избавилась от депутата, критикующего СВО

Депутаты Пермской гордумы утвердили сложение полномочий с коллеги Сергея Захарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, захаров сергей
Сергей Захаров покинул Россию после начала спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего бывшего коллеги Сергея Захарова. Он ранее покинул Россию и подвергал критике спецоперацию РФ на Украине. О решении думцев сообщает корреспондент URA.RU.

«Решение принято единогласно», — резюмировал спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин, передает журналист. За лишение Захарова полномочий высказались все 26 депутатов.

Захаров написал заявление о сложении депутатских полномочий 10 апреля и сказал тогда, что «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». После этого в думе запустили формальную процедуру его отставки. Сам он эмигрировал в Германию, а осенью 2022 года в соцсетях раскритиковал СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. СМИ писали, что место Захарова в гордуме может занять бывший начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин.

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На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего бывшего коллеги Сергея Захарова. Он ранее покинул Россию и подвергал критике спецоперацию РФ на Украине. О решении думцев сообщает корреспондент URA.RU. «Решение принято единогласно», — резюмировал спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин, передает журналист. За лишение Захарова полномочий высказались все 26 депутатов. Захаров написал заявление о сложении депутатских полномочий 10 апреля и сказал тогда, что «абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». После этого в думе запустили формальную процедуру его отставки. Сам он эмигрировал в Германию, а осенью 2022 года в соцсетях раскритиковал СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. СМИ писали, что место Захарова в гордуме может занять бывший начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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