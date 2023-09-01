Пермский кандидат в депутаты отреагировал на видео, где он якобы призывал воровать

Пермский кандидат в думу Икаев отреагировал на провокацию коллеги про воровство

02 сентября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Альберт Икаев заявил, что имела место провокация со стороны коллеги (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, по данным издания, показан кандидат в депутаты гордумы города Чайковского Пермского края Альберт Икаев, утверждающий, что будет «воровать, когда придет к власти». Сам кандидат в беседе с изданием сказал, что это была реакция «на провокацию со стороны коллеги». «На видео — застолье кандидата в депутаты Альберта Икаева и его друзей. Трое мужчин спорят о том, как должны работать законы политтехнологии», — написано в посте telegram-канала Mash. Как показано на видео, у якобы кандидата в депутаты Альберта Икаева спрашивают, что он будет делать после прихода к власти. В ответ на это он говорит, что собирается «воровать». Позже Икаев уточнил в разговоре с Mash, что таким образом отреагировал на провокацию и что он «может ответить за свои слова». Ранее другого кандидата в депутаты думы Чайковского Андрея Филатова сняли с выборов. Как сообщили URA.RU в местном отделении «Единой России», основанием послужило сотрудничество с кандидатами от других партий.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, по данным издания, показан кандидат в депутаты гордумы города Чайковского Пермского края Альберт Икаев, утверждающий, что будет «воровать, когда придет к власти». Сам кандидат в беседе с изданием сказал, что это была реакция «на провокацию со стороны коллеги». «На видео — застолье кандидата в депутаты Альберта Икаева и его друзей. Трое мужчин спорят о том, как должны работать законы политтехнологии», — написано в посте telegram-канала Mash. Как показано на видео, у якобы кандидата в депутаты Альберта Икаева спрашивают, что он будет делать после прихода к власти. В ответ на это он говорит, что собирается «воровать». Позже Икаев уточнил в разговоре с Mash, что таким образом отреагировал на провокацию и что он «может ответить за свои слова». Ранее другого кандидата в депутаты думы Чайковского Андрея Филатова сняли с выборов. Как сообщили URA.RU в местном отделении «Единой России», основанием послужило сотрудничество с кандидатами от других партий.