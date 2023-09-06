Курганцу грозит пожизненное заключение за поджог, после которого умер подросток

07 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Курганец, который поджег двух подростков, просит выпустить его из СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителю Лебяжьевского округа (Курганская область) Никите Бурцеву, обвиняемому в поджоге подростков, грозит пожизненное заключение. Мужчина был арестован после смерти одного из двух подростков, которых он поджег. Информация о предъявленном обвинении и апелляции курганца на арест имеется в картотеке Курганского областного суда. «Уголовные дела — апелляция. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бурцев Никита Владимирович: ст. 105 ч.2 п.д; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 пп.а,д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью; попытка убийства двух человек, совершенная с особой жестокостью)», — гласит информация ГАС «Правосудие». Среди максимального наказания по данным статья в кодексе указано пожизненное заключение. Мужчина, которого поместили под стражу после инцидента с подростками, подал жалобу на решение суда. Апелляцию рассмотрят в областном суде 8 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков. Пострадавших увезли в больницу, один из ребят умер от ожогов.

Жителю Лебяжьевского округа (Курганская область) Никите Бурцеву, обвиняемому в поджоге подростков, грозит пожизненное заключение. Мужчина был арестован после смерти одного из двух подростков, которых он поджег. Информация о предъявленном обвинении и апелляции курганца на арест имеется в картотеке Курганского областного суда. «Уголовные дела — апелляция. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бурцев Никита Владимирович: ст. 105 ч.2 п.д; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 пп.а,д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью; попытка убийства двух человек, совершенная с особой жестокостью)», — гласит информация ГАС «Правосудие». Среди максимального наказания по данным статья в кодексе указано пожизненное заключение. Мужчина, которого поместили под стражу после инцидента с подростками, подал жалобу на решение суда. Апелляцию рассмотрят в областном суде 8 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков. Пострадавших увезли в больницу, один из ребят умер от ожогов.