06 сентября 2023

Курганцу грозит пожизненное заключение за поджог, после которого умер подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец, который поджег двух подростков, просит выпустить его из СИЗО Фото:

Жителю Лебяжьевского округа (Курганская область) Никите Бурцеву, обвиняемому в поджоге подростков, грозит пожизненное заключение. Мужчина был арестован после смерти одного из двух подростков, которых он поджег. Информация о предъявленном обвинении и апелляции курганца на арест имеется в картотеке Курганского областного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бурцев Никита Владимирович: ст. 105 ч.2 п.д; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 пп.а,д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью; попытка убийства двух человек, совершенная с особой жестокостью)», — гласит информация ГАС «Правосудие». Среди максимального наказания по данным статья в кодексе указано пожизненное заключение.

Мужчина, которого поместили под стражу после инцидента с подростками, подал жалобу на решение суда. Апелляцию рассмотрят в областном суде 8 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков. Пострадавших увезли в больницу, один из ребят умер от ожогов.

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Жителю Лебяжьевского округа (Курганская область) Никите Бурцеву, обвиняемому в поджоге подростков, грозит пожизненное заключение. Мужчина был арестован после смерти одного из двух подростков, которых он поджег. Информация о предъявленном обвинении и апелляции курганца на арест имеется в картотеке Курганского областного суда. «Уголовные дела — апелляция. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бурцев Никита Владимирович: ст. 105 ч.2 п.д; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 пп.а,д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью; попытка убийства двух человек, совершенная с особой жестокостью)», — гласит информация ГАС «Правосудие». Среди максимального наказания по данным статья в кодексе указано пожизненное заключение. Мужчина, которого поместили под стражу после инцидента с подростками, подал жалобу на решение суда. Апелляцию рассмотрят в областном суде 8 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков. Пострадавших увезли в больницу, один из ребят умер от ожогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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