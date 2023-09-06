06 сентября 2023

Власти ЯНАО потратят десятки миллионов, чтобы облегчить работу ГАИ

Власти ЯНАО потратят почти 20 миллионов рублей на комплексы видеофиксации
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний день. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, слежка, штраф, контроль, датчики, камера видеонаблюдения
Округ закупает комплексы фотовидеофиксации ПДД на 20 миллионов рублей Фото:

Власти ЯНАО закупают автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На торги заявился единственный подрядчик, с которым и был заключен контракт на сумму почти в 20 миллионов рублей, следует из информации в карточке закупки.

«Поставка и установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, начальная цена 19 миллионов 917 тысяч рублей. Поставщик ООО „Ямальский технический центр ‚Реммарк‘, — сообщается на платформе ‚Госзакупки‘. На участие в аукционе была подана единственная заявка.

По данным СБИС, компания зарегистрирована в Новом Уренгое. Ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и высоких технологий.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО проводят программу цифровизации в округе. Главная цель — забота о безопасности граждан.

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Власти ЯНАО закупают автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На торги заявился единственный подрядчик, с которым и был заключен контракт на сумму почти в 20 миллионов рублей, следует из информации в карточке закупки. «Поставка и установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, начальная цена 19 миллионов 917 тысяч рублей. Поставщик ООО „Ямальский технический центр ‚Реммарк‘, — сообщается на платформе ‚Госзакупки‘. На участие в аукционе была подана единственная заявка. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Новом Уренгое. Ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и высоких технологий. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО проводят программу цифровизации в округе. Главная цель — забота о безопасности граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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