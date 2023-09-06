Власти ЯНАО потратят десятки миллионов, чтобы облегчить работу ГАИ

Власти ЯНАО потратят почти 20 миллионов рублей на комплексы видеофиксации

07 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Округ закупает комплексы фотовидеофиксации ПДД на 20 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО закупают автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На торги заявился единственный подрядчик, с которым и был заключен контракт на сумму почти в 20 миллионов рублей, следует из информации в карточке закупки. «Поставка и установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, начальная цена 19 миллионов 917 тысяч рублей. Поставщик ООО „Ямальский технический центр ‚Реммарк‘, — сообщается на платформе ‚Госзакупки‘. На участие в аукционе была подана единственная заявка. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Новом Уренгое. Ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и высоких технологий. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО проводят программу цифровизации в округе. Главная цель — забота о безопасности граждан.

Власти ЯНАО закупают автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На торги заявился единственный подрядчик, с которым и был заключен контракт на сумму почти в 20 миллионов рублей, следует из информации в карточке закупки. «Поставка и установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, начальная цена 19 миллионов 917 тысяч рублей. Поставщик ООО „Ямальский технический центр ‚Реммарк‘, — сообщается на платформе ‚Госзакупки‘. На участие в аукционе была подана единственная заявка. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Новом Уренгое. Ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и высоких технологий. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО проводят программу цифровизации в округе. Главная цель — забота о безопасности граждан.