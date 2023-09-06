Власти ЯНАО потратят десятки миллионов, чтобы облегчить работу ГАИ

Власти ЯНАО закупают автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На торги заявился единственный подрядчик, с которым и был заключен контракт на сумму почти в 20 миллионов рублей, следует из информации в карточке закупки.
«Поставка и установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, начальная цена 19 миллионов 917 тысяч рублей. Поставщик ООО „Ямальский технический центр ‚Реммарк‘, — сообщается на платформе ‚Госзакупки‘. На участие в аукционе была подана единственная заявка.
По данным СБИС, компания зарегистрирована в Новом Уренгое. Ее деятельность связана с использованием вычислительной техники и высоких технологий.
Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО проводят программу цифровизации в округе. Главная цель — забота о безопасности граждан.
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