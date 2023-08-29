В ЯНАО жители и гости округа будут проходить видеоконтроль

30 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

В ЯНАО планируют установить до 2500 камер видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый житель или гость ЯНАО будет попадать в объектив видеокамер. Поручение усилить видеоконтроль на границах округа дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Все въезды на территорию региона через вокзалы и аэропорты должны быть полностью контролируемы. Контур безопасности должен быть обеспечен так, чтобы каждый попадающий на территорию региона человек, прошел через видеофиксацию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Поручение главы связано с заботой о безопасности жителей. Цифровизация на Ямале уже проводится, а записи с камер наблюдения широко используются, в том числе и при раскрытии преступлений. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме число камер увеличилось почти в два раза, их насчитывается чуть меньше ста. На территории округа будет установлено порядка двух с половиной тысяч камер.

Каждый житель или гость ЯНАО будет попадать в объектив видеокамер. Поручение усилить видеоконтроль на границах округа дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Все въезды на территорию региона через вокзалы и аэропорты должны быть полностью контролируемы. Контур безопасности должен быть обеспечен так, чтобы каждый попадающий на территорию региона человек, прошел через видеофиксацию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Поручение главы связано с заботой о безопасности жителей. Цифровизация на Ямале уже проводится, а записи с камер наблюдения широко используются, в том числе и при раскрытии преступлений. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме число камер увеличилось почти в два раза, их насчитывается чуть меньше ста. На территории округа будет установлено порядка двух с половиной тысяч камер.