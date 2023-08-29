29 августа 2023

В ЯНАО жители и гости округа будут проходить видеоконтроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
В ЯНАО планируют установить до 2500 камер видеонаблюдения Фото:

Каждый житель или гость ЯНАО будет попадать в объектив видеокамер. Поручение усилить видеоконтроль на границах округа дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Все въезды на территорию региона через вокзалы и аэропорты должны быть полностью контролируемы. Контур безопасности должен быть обеспечен так, чтобы каждый попадающий на территорию региона человек, прошел через видеофиксацию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Поручение главы связано с заботой о безопасности жителей. Цифровизация на Ямале уже проводится, а записи с камер наблюдения широко используются, в том числе и при раскрытии преступлений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме число камер увеличилось почти в два раза, их насчитывается чуть меньше ста. На территории округа будет установлено порядка двух с половиной тысяч камер.

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Каждый житель или гость ЯНАО будет попадать в объектив видеокамер. Поручение усилить видеоконтроль на границах округа дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Все въезды на территорию региона через вокзалы и аэропорты должны быть полностью контролируемы. Контур безопасности должен быть обеспечен так, чтобы каждый попадающий на территорию региона человек, прошел через видеофиксацию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Поручение главы связано с заботой о безопасности жителей. Цифровизация на Ямале уже проводится, а записи с камер наблюдения широко используются, в том числе и при раскрытии преступлений. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме число камер увеличилось почти в два раза, их насчитывается чуть меньше ста. На территории округа будет установлено порядка двух с половиной тысяч камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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