07 сентября 2023

Челябинский суд вернул дело о громком убийстве курганского журналиста на доработку следствию

Курганским следователям придется доработать дело о громком убийстве журналиста
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
В Кургане будут дорабатывать дело о громком убийстве Фото:

Курганским следователям придется доработать уголовное дело Александра Штингера и Ивана Курпишева, которых обвиняют в убийстве местного журналиста в 2001 году. Такое решение приняли в Челябинском областном суде. Информацию URA.RU сообщили защитники обвиняемых.

«Челябинский суд удовлетворил ходатайство защиты Штингера и Курпишева и вернул дело для устранения препятствий, мешающих рассмотрению дела в суде», — рассказал адвокат Владимир Менщиков. Решение было принято после предварительного слушания.

На сайте челябинского облсуда указано, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением требования кодекса. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU подтвердили, что дело вернется в Курган на доработку.

Бывших курганцев Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова. По версии следствия, мужчины в 2001 году вместе с членами ОПГ «Локомотив» они убили журналиста в его гараже. Тело Кирсанова до сих пор не найдено, обвиняемые свою вину отрицают.

Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд РФ определил место суда над курганцами. Апелляция обвинения о переносе суде из Челябинска был отклонена.

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Курганским следователям придется доработать уголовное дело Александра Штингера и Ивана Курпишева, которых обвиняют в убийстве местного журналиста в 2001 году. Такое решение приняли в Челябинском областном суде. Информацию URA.RU сообщили защитники обвиняемых. «Челябинский суд удовлетворил ходатайство защиты Штингера и Курпишева и вернул дело для устранения препятствий, мешающих рассмотрению дела в суде», — рассказал адвокат Владимир Менщиков. Решение было принято после предварительного слушания. На сайте челябинского облсуда указано, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением требования кодекса. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU подтвердили, что дело вернется в Курган на доработку. Бывших курганцев Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова. По версии следствия, мужчины в 2001 году вместе с членами ОПГ «Локомотив» они убили журналиста в его гараже. Тело Кирсанова до сих пор не найдено, обвиняемые свою вину отрицают. Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд РФ определил место суда над курганцами. Апелляция обвинения о переносе суде из Челябинска был отклонена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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