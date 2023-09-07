Челябинский суд вернул дело о громком убийстве курганского журналиста на доработку следствию

Курганским следователям придется доработать дело о громком убийстве журналиста

В Кургане будут дорабатывать дело о громком убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским следователям придется доработать уголовное дело Александра Штингера и Ивана Курпишева, которых обвиняют в убийстве местного журналиста в 2001 году. Такое решение приняли в Челябинском областном суде. Информацию URA.RU сообщили защитники обвиняемых.

«Челябинский суд удовлетворил ходатайство защиты Штингера и Курпишева и вернул дело для устранения препятствий, мешающих рассмотрению дела в суде», — рассказал адвокат Владимир Менщиков. Решение было принято после предварительного слушания.

На сайте челябинского облсуда указано, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением требования кодекса. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU подтвердили, что дело вернется в Курган на доработку.

Бывших курганцев Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве журналиста Владимира Кирсанова. По версии следствия, мужчины в 2001 году вместе с членами ОПГ «Локомотив» они убили журналиста в его гараже. Тело Кирсанова до сих пор не найдено, обвиняемые свою вину отрицают.

Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд РФ определил место суда над курганцами. Апелляция обвинения о переносе суде из Челябинска был отклонена.