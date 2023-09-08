WP: Россия исправила ошибки тактики первого года спецоперации

08 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Россия смогла организовать качественную оборону, сообщили в The Washington Post Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия спустя год с начала спецоперации организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей территории фронта. При всем этом страна сохранила возможность наступать. Таким мнением поделились американские журналисты, ссылаясь на аналитиков. Они подчеркнули, что Москва избегает ранее совершенных ошибок с начала СВО. «Хорошо организованная оборона знаменует собой возврат к давней российской военной доктрине и отход от первых дней конфликта, когда РФ чрезмерно растянула свои силы, тяжело продвигаясь по территории фронта», — сделали вывод журналисты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков. ВС РФ перешли от наступательных атак к оборонительной тактике, отметили они. Украина испытывает неудачи при контрнаступлении, при этом она осуждает стратегические советы от стран Запада. По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, действия Запада привели к тому, что РФ смогла нарастить оборону. Страны НАТО попросили Киев сменить тактику в ответ на действия РФ.

Россия спустя год с начала спецоперации организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей территории фронта. При всем этом страна сохранила возможность наступать. Таким мнением поделились американские журналисты, ссылаясь на аналитиков. Они подчеркнули, что Москва избегает ранее совершенных ошибок с начала СВО. «Хорошо организованная оборона знаменует собой возврат к давней российской военной доктрине и отход от первых дней конфликта, когда РФ чрезмерно растянула свои силы, тяжело продвигаясь по территории фронта», — сделали вывод журналисты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков. ВС РФ перешли от наступательных атак к оборонительной тактике, отметили они. Украина испытывает неудачи при контрнаступлении, при этом она осуждает стратегические советы от стран Запада. По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, действия Запада привели к тому, что РФ смогла нарастить оборону. Страны НАТО попросили Киев сменить тактику в ответ на действия РФ.