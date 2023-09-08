WP: Россия исправила ошибки тактики первого года спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия, пушка, stock
Россия смогла организовать качественную оборону, сообщили в The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия спустя год с начала спецоперации организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей территории фронта. При всем этом страна сохранила возможность наступать. Таким мнением поделились американские журналисты, ссылаясь на аналитиков. Они подчеркнули, что Москва избегает ранее совершенных ошибок с начала СВО.

«Хорошо организованная оборона знаменует собой возврат к давней российской военной доктрине и отход от первых дней конфликта, когда РФ чрезмерно растянула свои силы, тяжело продвигаясь по территории фронта», — сделали вывод журналисты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков. ВС РФ перешли от наступательных атак к оборонительной тактике, отметили они.

Украина испытывает неудачи при контрнаступлении, при этом она осуждает стратегические советы от стран Запада. По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, действия Запада привели к тому, что РФ смогла нарастить оборону. Страны НАТО попросили Киев сменить тактику в ответ на действия РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия спустя год с начала спецоперации организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей территории фронта. При всем этом страна сохранила возможность наступать. Таким мнением поделились американские журналисты, ссылаясь на аналитиков. Они подчеркнули, что Москва избегает ранее совершенных ошибок с начала СВО. «Хорошо организованная оборона знаменует собой возврат к давней российской военной доктрине и отход от первых дней конфликта, когда РФ чрезмерно растянула свои силы, тяжело продвигаясь по территории фронта», — сделали вывод журналисты The Washington Post, ссылаясь на аналитиков. ВС РФ перешли от наступательных атак к оборонительной тактике, отметили они. Украина испытывает неудачи при контрнаступлении, при этом она осуждает стратегические советы от стран Запада. По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, действия Запада привели к тому, что РФ смогла нарастить оборону. Страны НАТО попросили Киев сменить тактику в ответ на действия РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...