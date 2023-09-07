Авиакомпания «Ямал» и «Юнармия» сформировали в Салехарде отряд «Юнавиа»
В Салехарде (ЯНАО) создали отряд «Юнавиа», участники которого будут проходить стажировки в авиакомпании «Ямал». Выпускники отряда смогут поступать в авиавузы на упрощенных условиях, сообщил URA.RU источник в департаменте образования, информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Салехарда.
«Подписание трехстороннего соглашения между авиакомпанией „Ямал“, салехардской школой № 6 и движением „Юнармия“ состоялось утром 8 сентября. Членами отряда „Юнавиа“ стали 70 юнармейцев», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства обратился за подробностям в пресс-службу администрации Салехарда. Ответ ожидается
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