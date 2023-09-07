07 сентября 2023
06 сентября 2023

Авиакомпания «Ямал» открыла школьникам дорогу в авиационные вузы. Фото

В ЯНАО «Юнармия» и авиакомпания «Ямал» сформировали отряд «Юнавиа»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение юнармейцам медалей "За участие в параде Победы". Екатеринбург, построение, военно-патриотическое воспитание, юнармейцы, юнармия
Авиакомпания «Ямал» и «Юнармия» сформировали в Салехарде отряд «Юнавиа» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) создали отряд «Юнавиа», участники которого будут проходить стажировки в авиакомпании «Ямал». Выпускники отряда смогут поступать в авиавузы на упрощенных условиях, сообщил URA.RU источник в департаменте образования, информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Салехарда.

«Подписание трехстороннего соглашения между авиакомпанией „Ямал“, салехардской школой № 6 и движением „Юнармия“ состоялось утром 8 сентября. Членами отряда „Юнавиа“ стали 70 юнармейцев», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за подробностям в пресс-службу администрации Салехарда. Ответ ожидается

Авиакомпания «Ямал» познакомит школьников с основами летного дела
Авиакомпания «Ямал» познакомит школьников с основами летного дела
Фото:
В Салехарде появился отряд «Юнавиа»
В Салехарде появился отряд «Юнавиа»
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) создали отряд «Юнавиа», участники которого будут проходить стажировки в авиакомпании «Ямал». Выпускники отряда смогут поступать в авиавузы на упрощенных условиях, сообщил URA.RU источник в департаменте образования, информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Салехарда. «Подписание трехстороннего соглашения между авиакомпанией „Ямал“, салехардской школой № 6 и движением „Юнармия“ состоялось утром 8 сентября. Членами отряда „Юнавиа“ стали 70 юнармейцев», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за подробностям в пресс-службу администрации Салехарда. Ответ ожидается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...