Губернатор ХМАО назначила нового зама, прежде работавшего в правительстве Ямала

08 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

У главы ХМАО Натальи Комаровой появился новый заместитель Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового заместителя. Он будет курировать департаменты промышленности и недропользования, а также станет 14-м вице-губернатором. Информация о кадровых перестановках появилась на сайте окружного правительства. «Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении с 11 сентября на должность заместителя губернатора Югры Сергея Черняева, который будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры. До назначения на должность заместителя губернатора Югры Сергей Черняев работал в Салехарде в должности генерального директора АО „Центр развития инвестиционных проектов“», — указано в публикации. Черняев родился в родился 28 января 1981 года в Ханты-Мансийске. Окончил ТГУ, получив два высших образования по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция», вернулся в Югру. Ранее он уже работал в Югре — до 2017 года был начальником отдела в региональном центре инвестиций, заместителем директора департамента экономического развития, заместителем директора Фонда развития Югры. Также Черняев был директором депимущества ЯНАО и некоторое время возглавлял московское АО «Корпорация развития». Ранее URA.RU писало, что экс-куратор промышленного блока вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев получил повышение в правительстве округа. Он стал первым заместителем Комаровой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового заместителя. Он будет курировать департаменты промышленности и недропользования, а также станет 14-м вице-губернатором. Информация о кадровых перестановках появилась на сайте окружного правительства. «Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении с 11 сентября на должность заместителя губернатора Югры Сергея Черняева, который будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры. До назначения на должность заместителя губернатора Югры Сергей Черняев работал в Салехарде в должности генерального директора АО „Центр развития инвестиционных проектов“», — указано в публикации. Черняев родился в родился 28 января 1981 года в Ханты-Мансийске. Окончил ТГУ, получив два высших образования по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция», вернулся в Югру. Ранее он уже работал в Югре — до 2017 года был начальником отдела в региональном центре инвестиций, заместителем директора департамента экономического развития, заместителем директора Фонда развития Югры. Также Черняев был директором депимущества ЯНАО и некоторое время возглавлял московское АО «Корпорация развития». Ранее URA.RU писало, что экс-куратор промышленного блока вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев получил повышение в правительстве округа. Он стал первым заместителем Комаровой.