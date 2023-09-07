ФСБ провела новые обыски по делу о челябинском МУПе с миллиардным оборотом

Сотрудники ФСБ навестили сразу несколько челябинских фирм Фото: Сергей Леонов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Сотрудники регионального УФСБ провели новые обыски в рамках расследования махинаций в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. Об этом сообщил URA.RU 8 сентября источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ пришли к субподрядчикам фирмы „Водоканалсистемы“, совладельца и директора которой Павла Ефимова подозревают в хищении порядка 4 млн рублей в сговоре с неустановленными пока сотрудниками МУП „ПОВВ“. Новых уголовных дел пока не возбуждено, никто не задержан. Но документы изъяты, сейчас их будут изучать в СКР», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев. Так же поступили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Ефимова и гендиректора МУПа Сергея Хабирова 4 сентября. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) проверяются данные, что Ефимов и его сообщники похитили у предприятия не менее 3,8 млн рублей. Деньги выводились в виде оплаты контрактов, которые ООО «Водоканалсистемы» реально не исполняло. В основу расследования легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона.

Ранее следственно-оперативные мероприятия прошли в доме Ефимова и в МУП «ПОВВ». Хабирова отпустили, Ефимова арестовали на два месяца, изъяв у него более 10 млн рублей и крупные суммы иностранной валюте. МУП «ПОВВ» отвечает за водопровод и канализацию в областном центре и нескольких крупных муниципалитетов, годовой оборот предприятия составляет несколько миллиардов рублей.