Из депутатских комиссий ушли три депутата курганской гордумы

Трое депутатов курганской гордумы покинули депутатские комиссии

Депутаты курганской гордумы покинули постоянные депутатские комиссии из-за «технических» причин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Постоянные депутатские комиссии одновременно покинули три депутата курганской гордумы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на внеочередном заседании.

«В решение Курганской городской думы от 30.09.2019 года №191 „Об образовании постоянных депутатских комиссий Курганской городской думы седьмого созыва“ внести изменения: исключить из состава постоянной депутатской комиссии по экономической политике, предпринимательству и собственности депутатов: Алексея Маркина, Алексея Лушникова, Максима Пивоварова» — сообщается на заседании. Также Лушников и Пивоваров были исключены из комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам, а Маркин из состава комиссии по бюджету, налогам и сборам. Решение было принято единогласно.

Сообщается, что депутаты были исключены в соответствии с поступившими от них заявлениями. Источник в гордуме назвал их исключение из комиссий просто «техническим моментом». «Председатель Игорь Прозоров ранее призывал покинуть коллег те комиссии, на заседания которых они не успевают попасть» — сообщает источник.

URA.RU пыталась узнать у Пивоварова про причины их исключения, но он отказался давать комментарий. С остальными двумя депутатами связаться не удалось, в распоряжении редакции отсутствуют номера их телефонов.

Также корреспондент URA.RU связался с депутатом гордумы Иваном Камшиловым, который присутствовал на внеочередном заседании думы по данной теме. Он подтверждает информацию источника. «Это просто технические исключения, по рекомендациям, которые были озвучены на прошлом заседании» — уточнил Камшилов.



Ранее URA.RU писало, что из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова. По данным прокуратуры, Исламов нарушил закон о противодействии коррупции, так как в 2020 году, будучи председателем комиссии по бюджету, налогам сборам, он имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра.