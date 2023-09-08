Член британского парламента: переговоры с РФ начнутся, когда этого захочет Зеленский

Член британского парламента: Зеленский не хочет начинать мирные переговоры с РФ

09 сентября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Зеленский ждет пока РФ покинет территории, заявили в парламенте Британии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф. По его словам, в Киеве ждут пока Россия согласится покинуть территории. «В Лондоне не предпринимаются никакие усилия, чтобы изменить позицию, которая заключается в том, что переговоры начнутся, только когда этого захочет [президент Украины] Владимир Зеленский. А он при этом находится в плену своей собственной риторики: не может быть никаких переговоров до тех пор, пока Россия не покинет территории», — сказал Бэлф в беседе с «Известиями». По мнению Бэлфа, рано или поздно боевые действия между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ) прекратятся. Он добавил, что Россия и Украина являются географическими соседями, поэтому мирные переговоры неизбежны. Власти России не раз заявляли, что готовы начать мирные переговоры с Украиной на условиях РФ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что от Киева пока не приходят сигналы по этому вопросу. Скорого мирного решения по украинскому конфликту не будет, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф. По его словам, в Киеве ждут пока Россия согласится покинуть территории. «В Лондоне не предпринимаются никакие усилия, чтобы изменить позицию, которая заключается в том, что переговоры начнутся, только когда этого захочет [президент Украины] Владимир Зеленский. А он при этом находится в плену своей собственной риторики: не может быть никаких переговоров до тех пор, пока Россия не покинет территории», — сказал Бэлф в беседе с «Известиями». По мнению Бэлфа, рано или поздно боевые действия между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ) прекратятся. Он добавил, что Россия и Украина являются географическими соседями, поэтому мирные переговоры неизбежны. Власти России не раз заявляли, что готовы начать мирные переговоры с Украиной на условиях РФ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что от Киева пока не приходят сигналы по этому вопросу. Скорого мирного решения по украинскому конфликту не будет, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.