Челябинский подрядчик сорвал сроки ремонта больницы в Кургане

В Курганской областной больнице ремонт в отделении затянулся по вине подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская областная клиническая больница (ГБУ «КОКБ») через суд добилась выплаты неустойки от челябинского подрядчика, который затянул сроки ремонта гастроэнтерологического отделения. Информация об этом содержится в судебных документах.

«Суд решил взыскать с ООО „УК-Вент“ в пользу ГБУ „КОКБ“ 274 тысячи рублей пеней. Подрядчик нарушил сроки ремонта гастроэнтерологического отделения», — указано в решении, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.

В суде представитель челябинского ООО «УК-Вент» не согласился с иском. Он пояснил, что ремонт в отделении курганской больницы затянулся из-за роста цен на стройматериалы. Стоимость ремонта гастроэнтерологического отделения увеличилась за несколько месяцев на миллион рублей. Истец ГБУ «КОКБ» привел данные о том, что контракт заключили 26 июня, а ремонт должен был завершиться до 31 октября 2021 года. Фактически подрядчик занимался ремонтом до весны 2022 года.

Ранее строительную компанию из Екатеринбурга, которая нарушила сроки выполнения капремонта в Катайской центральной районной больнице Курганской области, оштрафовали на два миллиона рублей. За неисполнение контракта прокуратура Катайского района завела на свердловскую компанию административное дело.