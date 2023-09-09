09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Тюменской области стартовали выборы губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск. ЯНАО, выборная урна, выборы, бюллетени, голосование
Избирателям предстоит проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост губернатора Тюменской области Фото:

В Тюменской области 10 сентября с 08:00 до 20:00 проходят губернаторские выборы. Жители проголосуют за одного из четырех кандидатов. Также свое решение примут избиратели в ЯНАО и ХМАО.

10 сентября жителям Тюменской области предстоит выбрать губернатора. В голосовании примут участие и избиратели из ЯНАО и ХМАО. Избирательные участки работают до 20:00. Найти их адреса можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

На пост главы региона в 2023 году претендуют четыре кандидата. Это Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

На территории Тюменской области работают 1 062 избирательных участка. Также создано девять временных. Доступно и голосование на дому. Со своими вопросами граждане могут обратиться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Тюменской области — 8(3452) 42-67-72.

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В Тюменской области 10 сентября с 08:00 до 20:00 проходят губернаторские выборы. Жители проголосуют за одного из четырех кандидатов. Также свое решение примут избиратели в ЯНАО и ХМАО. 10 сентября жителям Тюменской области предстоит выбрать губернатора. В голосовании примут участие и избиратели из ЯНАО и ХМАО. Избирательные участки работают до 20:00. Найти их адреса можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. На пост главы региона в 2023 году претендуют четыре кандидата. Это Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР). На территории Тюменской области работают 1 062 избирательных участка. Также создано девять временных. Доступно и голосование на дому. Со своими вопросами граждане могут обратиться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Тюменской области — 8(3452) 42-67-72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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