В Тюменской области стартовали выборы губернатора

В Тюменской области 10 сентября с 08:00 до 20:00 проходят губернаторские выборы. Жители проголосуют за одного из четырех кандидатов. Также свое решение примут избиратели в ЯНАО и ХМАО.
10 сентября жителям Тюменской области предстоит выбрать губернатора. В голосовании примут участие и избиратели из ЯНАО и ХМАО. Избирательные участки работают до 20:00. Найти их адреса можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
На пост главы региона в 2023 году претендуют четыре кандидата. Это Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).
На территории Тюменской области работают 1 062 избирательных участка. Также создано девять временных. Доступно и голосование на дому. Со своими вопросами граждане могут обратиться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Тюменской области — 8(3452) 42-67-72.
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