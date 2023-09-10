Мэр столицы ХМАО спрогнозировал высокую явку на выборах тюменского губернатора

10 сентября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил земляков за ответственное отношение к выборам Фото: Елена Антипина © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку на выборах губернатора Тюменской области в окружной столице. Он отметил, что муниципалитет последние пять-семь лет показывает высокую активность, передает корреспондент URA.RU с избирательного участка в районе ОМК, где проголосовал мэр. «Ханты-Мансийск демонстрирует вовлеченность и сплоченность. Я уверен, что результат будет такой же, потому что город уже последние лет пять-семь показывает высокую активность на выборах и гражданскую ответственность его жителей», — отметил глава югорской столицы. Ряшин подчеркнул, что хантымансийцы относятся к выборам как к событию, определяющему будущее. «Я благодарен каждому жителю Ханты-Мансийска за то, что избирательные кампании в нашем городе всегда проходят очень спокойно, доброжелательно, празднично. Все воспринимают в нашем городе этот день как большой праздник», — поделился Ряшин. Сам мэр пришел проголосовать на избирательный участок вместе со всей семьей. Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО явка превысила 50%. Это Нижневартовский, Нефтеюганский и Белоярский районы.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку на выборах губернатора Тюменской области в окружной столице. Он отметил, что муниципалитет последние пять-семь лет показывает высокую активность, передает корреспондент URA.RU с избирательного участка в районе ОМК, где проголосовал мэр. «Ханты-Мансийск демонстрирует вовлеченность и сплоченность. Я уверен, что результат будет такой же, потому что город уже последние лет пять-семь показывает высокую активность на выборах и гражданскую ответственность его жителей», — отметил глава югорской столицы. Ряшин подчеркнул, что хантымансийцы относятся к выборам как к событию, определяющему будущее. «Я благодарен каждому жителю Ханты-Мансийска за то, что избирательные кампании в нашем городе всегда проходят очень спокойно, доброжелательно, празднично. Все воспринимают в нашем городе этот день как большой праздник», — поделился Ряшин. Сам мэр пришел проголосовать на избирательный участок вместе со всей семьей. Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО явка превысила 50%. Это Нижневартовский, Нефтеюганский и Белоярский районы.