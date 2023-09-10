Мэр столицы ХМАО спрогнозировал высокую явку на выборах тюменского губернатора

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил земляков за ответственное отношение к выборам
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил земляков за ответственное отношение к выборам Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку на выборах губернатора Тюменской области в окружной столице. Он отметил, что муниципалитет последние пять-семь лет показывает высокую активность, передает корреспондент URA.RU с избирательного участка в районе ОМК, где проголосовал мэр.

«Ханты-Мансийск демонстрирует вовлеченность и сплоченность. Я уверен, что результат будет такой же, потому что город уже последние лет пять-семь показывает высокую активность на выборах и гражданскую ответственность его жителей», — отметил глава югорской столицы.

Ряшин подчеркнул, что хантымансийцы относятся к выборам как к событию, определяющему будущее. «Я благодарен каждому жителю Ханты-Мансийска за то, что избирательные кампании в нашем городе всегда проходят очень спокойно, доброжелательно, празднично. Все воспринимают в нашем городе этот день как большой праздник», — поделился Ряшин. Сам мэр пришел проголосовать на избирательный участок вместе со всей семьей.

Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО явка превысила 50%. Это Нижневартовский, Нефтеюганский и Белоярский районы.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин спрогнозировал высокую явку на выборах губернатора Тюменской области в окружной столице. Он отметил, что муниципалитет последние пять-семь лет показывает высокую активность, передает корреспондент URA.RU с избирательного участка в районе ОМК, где проголосовал мэр. «Ханты-Мансийск демонстрирует вовлеченность и сплоченность. Я уверен, что результат будет такой же, потому что город уже последние лет пять-семь показывает высокую активность на выборах и гражданскую ответственность его жителей», — отметил глава югорской столицы. Ряшин подчеркнул, что хантымансийцы относятся к выборам как к событию, определяющему будущее. «Я благодарен каждому жителю Ханты-Мансийска за то, что избирательные кампании в нашем городе всегда проходят очень спокойно, доброжелательно, празднично. Все воспринимают в нашем городе этот день как большой праздник», — поделился Ряшин. Сам мэр пришел проголосовать на избирательный участок вместе со всей семьей. Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО явка превысила 50%. Это Нижневартовский, Нефтеюганский и Белоярский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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