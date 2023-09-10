Четыре псковских десантника взяли в плен целое отделение ВСУ в Запорожье. Видео

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, мвс украины, мвд украины, милиция украины, военный трофей
Украинские военные сдались в плен без боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре российских десантника взяли в плен 11 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Со стороны России в операции участвовали военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, сообщили в пресс-службе соединения.

«„Великолепная четверка“. Русские супергерои: четыре десантника взяли в плен 11 неонацистов», — говорится в telegram-канале пресс-службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Там же приводится комментарий одного из военных. Он отметил, что изначально его сослуживцы увидели двух бойцов ВСУ, но когда подошли к укрытию, то из него вылезли 11 украинских бойцов. Они сдались без боя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что украинские военные сдаются в плен России из-за того, что им не нравятся действия Генштаба Украины. К тому же играет роль, что со стороны Украины в боевых действиях участвуют мобилизованные мужчины из пророссийских регионов. Также украинские военные сдаются в плен из-за больших потерь ВСУ.

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Четыре российских десантника взяли в плен 11 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Со стороны России в операции участвовали военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, сообщили в пресс-службе соединения. «„Великолепная четверка“. Русские супергерои: четыре десантника взяли в плен 11 неонацистов», — говорится в telegram-канале пресс-службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Там же приводится комментарий одного из военных. Он отметил, что изначально его сослуживцы увидели двух бойцов ВСУ, но когда подошли к укрытию, то из него вылезли 11 украинских бойцов. Они сдались без боя. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что украинские военные сдаются в плен России из-за того, что им не нравятся действия Генштаба Украины. К тому же играет роль, что со стороны Украины в боевых действиях участвуют мобилизованные мужчины из пророссийских регионов. Также украинские военные сдаются в плен из-за больших потерь ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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