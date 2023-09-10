Четыре псковских десантника взяли в плен целое отделение ВСУ в Запорожье. Видео

10 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Украинские военные сдались в плен без боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре российских десантника взяли в плен 11 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Со стороны России в операции участвовали военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, сообщили в пресс-службе соединения. «„Великолепная четверка“. Русские супергерои: четыре десантника взяли в плен 11 неонацистов», — говорится в telegram-канале пресс-службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Там же приводится комментарий одного из военных. Он отметил, что изначально его сослуживцы увидели двух бойцов ВСУ, но когда подошли к укрытию, то из него вылезли 11 украинских бойцов. Они сдались без боя. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что украинские военные сдаются в плен России из-за того, что им не нравятся действия Генштаба Украины. К тому же играет роль, что со стороны Украины в боевых действиях участвуют мобилизованные мужчины из пророссийских регионов. Также украинские военные сдаются в плен из-за больших потерь ВСУ.

Четыре российских десантника взяли в плен 11 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Со стороны России в операции участвовали военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, сообщили в пресс-службе соединения. «„Великолепная четверка“. Русские супергерои: четыре десантника взяли в плен 11 неонацистов», — говорится в telegram-канале пресс-службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Там же приводится комментарий одного из военных. Он отметил, что изначально его сослуживцы увидели двух бойцов ВСУ, но когда подошли к укрытию, то из него вылезли 11 украинских бойцов. Они сдались без боя. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что украинские военные сдаются в плен России из-за того, что им не нравятся действия Генштаба Украины. К тому же играет роль, что со стороны Украины в боевых действиях участвуют мобилизованные мужчины из пророссийских регионов. Также украинские военные сдаются в плен из-за больших потерь ВСУ.