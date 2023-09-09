Мать курганской девочки попросила врачей в Адлере вылечить ее ребенка

Жительница Шадринска попросила врачей в Адлере вылечить ее ребенка

Жительница Шадринска добивается квалифицированного лечения дочки в Адлере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Шадринска с пятилетней дочкой прилетели на отдых в Адлер. Ребенок заболел и мать стала просить местных врачей вылечить дочку. Девочку рвало с кровью. Об этом URA.RU рассказала подруга женщины, которая уже вернулась с отдыха.

«Я вызвала скорую в Адлере, а мать девочки пыталась ей помочь. Скорая помощь ехала больше двух часов», — пояснила подруга жительницы Шадринска.

По словам подруги, в инфекционной больнице Адлера состояние девочки продолжало ухудшаться. Необходимо было возвращаться в Курганскую область, так как уже были куплены билеты на самолет.

«Мать девочки просила врачей перевезти их в больницу в Сочи, поскольку там лучше условия для лечения. Но, местные врачи отказали в переводе», — уточнила подруга.

По ее словам, мама и дочка находятся до сих пор в инфекционке Адлера и не могут добиться улучшения здоровья девочки. «Они не знают, что делать дальше. Девочку рвет кровью, врачи на выходном. Ситуация аховая, просим помощи», — рассказала жительница Шадринска.

Корреспондент URA.RU позвонил в инфекционную больницу Адлера. На звонок никто не ответил. На горячей линии Минздрава Краснодарского края ответили, что в инфекционной больнице в выходной день есть только дежурные медработники и на вопросы они не отвечают. Специалист горячей линии посоветовала обратиться за комментарием в понедельник. В Минздрав Краснодарского края направлен редакционный запрос. Ответ ожидается.