Избирком ЯНАО проверяет жалобы наблюдателей

В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило три жалобы от наблюдателей за ходом выборов губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге с журналистами сообщил, что все они находятся на рассмотрении.
«Появились три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Нарушения касаются якобы ограничений на перемещение в помещениях для голосования и отсутствии доступа к документам участковой комиссии. Третья жалоба по технологическому оборудованию, установленному с нарушением», — заявил Гиберт журналистам.
В настоящее время все жалобы изучаются. Результаты проверки будут озвучены 11 сентября в 10 утра во время пресс-конференции.
Ранее в ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре голосования на избирательном участке №615 в Новом Уренгое. Руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин пояснил, что произошел инцидент, который был оперативно решен, и замечание устранено.
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