Избирком ЯНАО проверяет жалобы наблюдателей

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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Все жалобы находятся на рассмотрении Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило три жалобы от наблюдателей за ходом выборов губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге с журналистами сообщил, что все они находятся на рассмотрении.

«Появились три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Нарушения касаются якобы ограничений на перемещение в помещениях для голосования и отсутствии доступа к документам участковой комиссии. Третья жалоба по технологическому оборудованию, установленному с нарушением», — заявил Гиберт журналистам.

В настоящее время все жалобы изучаются. Результаты проверки будут озвучены 11 сентября в 10 утра во время пресс-конференции.

Ранее в ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре голосования на избирательном участке №615 в Новом Уренгое. Руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин пояснил, что произошел инцидент, который был оперативно решен, и замечание устранено.

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В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило три жалобы от наблюдателей за ходом выборов губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге с журналистами сообщил, что все они находятся на рассмотрении. «Появились три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Нарушения касаются якобы ограничений на перемещение в помещениях для голосования и отсутствии доступа к документам участковой комиссии. Третья жалоба по технологическому оборудованию, установленному с нарушением», — заявил Гиберт журналистам. В настоящее время все жалобы изучаются. Результаты проверки будут озвучены 11 сентября в 10 утра во время пресс-конференции. Ранее в ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре голосования на избирательном участке №615 в Новом Уренгое. Руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин пояснил, что произошел инцидент, который был оперативно решен, и замечание устранено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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