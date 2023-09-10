Избирком ЯНАО проверяет жалобы наблюдателей

10 сентября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Все жалобы находятся на рассмотрении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило три жалобы от наблюдателей за ходом выборов губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге с журналистами сообщил, что все они находятся на рассмотрении. «Появились три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Нарушения касаются якобы ограничений на перемещение в помещениях для голосования и отсутствии доступа к документам участковой комиссии. Третья жалоба по технологическому оборудованию, установленному с нарушением», — заявил Гиберт журналистам. В настоящее время все жалобы изучаются. Результаты проверки будут озвучены 11 сентября в 10 утра во время пресс-конференции. Ранее в ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре голосования на избирательном участке №615 в Новом Уренгое. Руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин пояснил, что произошел инцидент, который был оперативно решен, и замечание устранено.

В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа поступило три жалобы от наблюдателей за ходом выборов губернатора Тюменской области. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге с журналистами сообщил, что все они находятся на рассмотрении. «Появились три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Нарушения касаются якобы ограничений на перемещение в помещениях для голосования и отсутствии доступа к документам участковой комиссии. Третья жалоба по технологическому оборудованию, установленному с нарушением», — заявил Гиберт журналистам. В настоящее время все жалобы изучаются. Результаты проверки будут озвучены 11 сентября в 10 утра во время пресс-конференции. Ранее в ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре голосования на избирательном участке №615 в Новом Уренгое. Руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин пояснил, что произошел инцидент, который был оперативно решен, и замечание устранено.