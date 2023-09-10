10 сентября 2023

Российский «Соллерс» начнет производить аналоги китайских пикапов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, автомобиль, пикап, ливень, уаз патриот, дождь
Во Владивостоке планируют собирать аналоги китайских пикапов Фото:

Во Владивостоке 11 сентября стартует работа конвейера по сборке аналогов китайских пикапов. Компания «Соллерс» заявила о перезапуске предприятия, где ранее производились автомобили марки Mazda.

«Компания „Соллерс“ перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6», — пишет «Коммерсант».

По данным издания, на заводе ранее производилась только сборка автомобилей, поэтому для роста локализации в новые российские пикапы планируют ставить дизельные двигатели производства Елабуги. Первым на конвейер планируют поставить сборку аналога двухлитрового китайского JAC T6, старт запланирован на 11 сентября. Бензиновая версия ориентировочно оценивается в сумму от 2,4 миллионов рублей, дизельная — от 2,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало об уходе с российского рынка компании Mazda, соглашение было подписано осенью 2022 года. Весной 2023 года в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. За месяц пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей.

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Во Владивостоке 11 сентября стартует работа конвейера по сборке аналогов китайских пикапов. Компания «Соллерс» заявила о перезапуске предприятия, где ранее производились автомобили марки Mazda. «Компания „Соллерс“ перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6», — пишет «Коммерсант». По данным издания, на заводе ранее производилась только сборка автомобилей, поэтому для роста локализации в новые российские пикапы планируют ставить дизельные двигатели производства Елабуги. Первым на конвейер планируют поставить сборку аналога двухлитрового китайского JAC T6, старт запланирован на 11 сентября. Бензиновая версия ориентировочно оценивается в сумму от 2,4 миллионов рублей, дизельная — от 2,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало об уходе с российского рынка компании Mazda, соглашение было подписано осенью 2022 года. Весной 2023 года в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. За месяц пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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