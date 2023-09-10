Российский «Соллерс» начнет производить аналоги китайских пикапов

11 сентября 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Во Владивостоке планируют собирать аналоги китайских пикапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Владивостоке 11 сентября стартует работа конвейера по сборке аналогов китайских пикапов. Компания «Соллерс» заявила о перезапуске предприятия, где ранее производились автомобили марки Mazda. «Компания „Соллерс“ перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6», — пишет « Коммерсант ». По данным издания, на заводе ранее производилась только сборка автомобилей, поэтому для роста локализации в новые российские пикапы планируют ставить дизельные двигатели производства Елабуги. Первым на конвейер планируют поставить сборку аналога двухлитрового китайского JAC T6, старт запланирован на 11 сентября. Бензиновая версия ориентировочно оценивается в сумму от 2,4 миллионов рублей, дизельная — от 2,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало об уходе с российского рынка компании Mazda, соглашение было подписано осенью 2022 года. Весной 2023 года в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. За месяц пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей.

Во Владивостоке 11 сентября стартует работа конвейера по сборке аналогов китайских пикапов. Компания «Соллерс» заявила о перезапуске предприятия, где ранее производились автомобили марки Mazda. «Компания „Соллерс“ перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6», — пишет «Коммерсант». По данным издания, на заводе ранее производилась только сборка автомобилей, поэтому для роста локализации в новые российские пикапы планируют ставить дизельные двигатели производства Елабуги. Первым на конвейер планируют поставить сборку аналога двухлитрового китайского JAC T6, старт запланирован на 11 сентября. Бензиновая версия ориентировочно оценивается в сумму от 2,4 миллионов рублей, дизельная — от 2,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало об уходе с российского рынка компании Mazda, соглашение было подписано осенью 2022 года. Весной 2023 года в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. За месяц пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей.