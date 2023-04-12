В России резко выросли цены на автомобили

13 апреля 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Стоимость машин зависит от роста курса валют к рублю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. Об этом сообщили официальные импортеры и аналитики. «Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен, отмечают участники рынка. Причем заметнее всего это сказывается на моделях, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту», — цитируют слова руководителя розничных продаж АГ «Авилон» Рената Тюктеева «Известия». Тюктюев добавил, что с начала апреля автомобили, которые поставлялись параллельным импортом, подорожали на 10%. Его слова подтверждают данные аналитического агентства «Автостат»: так, только за март Lada Niva Travel стала дороже на 16 тысяч рублей, Niva Legend — на 21 тысячу рублей, а стоимость Lada Granta увеличилась на 20—23 тысячи рублей. Автомобили китайских производителей за минувший месяц выросли в цене на 30 и более тысяч рублей. Так, пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей. Западные санкции осложнили работу в России многим известным брендам, некоторые компании были вынуждены покинуть российский рынок либо приостановить свою деятельность на территории страны. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. В перечень товаров вошли автомобили и техника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. Об этом сообщили официальные импортеры и аналитики. «Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен, отмечают участники рынка. Причем заметнее всего это сказывается на моделях, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту», — цитируют слова руководителя розничных продаж АГ «Авилон» Рената Тюктеева «Известия». Тюктюев добавил, что с начала апреля автомобили, которые поставлялись параллельным импортом, подорожали на 10%. Его слова подтверждают данные аналитического агентства «Автостат»: так, только за март Lada Niva Travel стала дороже на 16 тысяч рублей, Niva Legend — на 21 тысячу рублей, а стоимость Lada Granta увеличилась на 20—23 тысячи рублей. Автомобили китайских производителей за минувший месяц выросли в цене на 30 и более тысяч рублей. Так, пикап JAC Т6 подорожал на 120 тысяч рублей. Западные санкции осложнили работу в России многим известным брендам, некоторые компании были вынуждены покинуть российский рынок либо приостановить свою деятельность на территории страны. Позже Минпромторг выступил с заявлением, что порядка 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта. В перечень товаров вошли автомобили и техника.