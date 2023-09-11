Медведев назвал поражение на US Open «дерьмовым» подарком жене на годовщину

11 сентября 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Два года назад Медведев в день годовщины своей свадьбы одержал победу в чемпионате Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав его «дерьмовым» подарком своей супруге не годовщину свадьбы. Такое заявление он сделал сразу после матча. «Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый», — сказал российский теннисист отвечая на вопрос журналиста. Запись опубликована на youtube-канале US Open Tennis Championships. Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу сербского теннисиста.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав его «дерьмовым» подарком своей супруге не годовщину свадьбы. Такое заявление он сделал сразу после матча. «Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый», — сказал российский теннисист отвечая на вопрос журналиста. Запись опубликована на youtube-канале US Open Tennis Championships. Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу сербского теннисиста.