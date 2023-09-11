Медведев назвал поражение на US Open «дерьмовым» подарком жене на годовщину

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Медведев Даниил , теннис, Медведев Даниил
Два года назад Медведев в день годовщины своей свадьбы одержал победу в чемпионате Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав его «дерьмовым» подарком своей супруге не годовщину свадьбы. Такое заявление он сделал сразу после матча.

«Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый», — сказал российский теннисист отвечая на вопрос журналиста. Запись опубликована на youtube-канале US Open Tennis Championships.

Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу сербского теннисиста.

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав его «дерьмовым» подарком своей супруге не годовщину свадьбы. Такое заявление он сделал сразу после матча. «Два года назад я здесь победил. И думал: какой отличный подарок жене на годовщину. Всякое такое. А сегодня дерьмовый», — сказал российский теннисист отвечая на вопрос журналиста. Запись опубликована на youtube-канале US Open Tennis Championships. Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу сербского теннисиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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