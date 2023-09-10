10 сентября 2023

Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США по теннису

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Медведев Даниил , теннис, Медведев Даниил
Даниил Медведев проиграл два сета сербскому теннисисту Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сербу Новаку Джоковичу. Соревнования прошли в Нью-Йорке.

«Россиянин Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису. Партия завершилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу Джоковича», — сообщает ТАСС. В первом сете сербский теннисист также одержал победу. Он обыграл Медведева со счетом 6:3.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сербу Новаку Джоковичу. Соревнования прошли в Нью-Йорке. «Россиянин Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису. Партия завершилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу Джоковича», — сообщает ТАСС. В первом сете сербский теннисист также одержал победу. Он обыграл Медведева со счетом 6:3. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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