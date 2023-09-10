Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США по теннису

11 сентября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Даниил Медведев проиграл два сета сербскому теннисисту Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сербу Новаку Джоковичу. Соревнования прошли в Нью-Йорке. «Россиянин Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису. Партия завершилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу Джоковича», — сообщает ТАСС. В первом сете сербский теннисист также одержал победу. Он обыграл Медведева со счетом 6:3. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сербу Новаку Джоковичу. Соревнования прошли в Нью-Йорке. «Россиянин Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису. Партия завершилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу Джоковича», — сообщает ТАСС. В первом сете сербский теннисист также одержал победу. Он обыграл Медведева со счетом 6:3. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.