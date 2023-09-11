Рогов: в «работинской мясорубке» уничтожаются самые боеспособные подразделения ВСУ

Рогов: Работино превратилось во второй Артемовск для ВСУ
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ВС РФ держат позиции на линии Работино-Вербовое Фото:
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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Работино в Запорожской области превращается в Артемовск (Бахмут), где уничтожаются их самые боеспособные подразделения. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что на направлении Работино-Вербовое проходят главные бои, где российские войска держат позиции и не дают ВСУ прорваться.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ оставили село Работино в Запорожской области, так как держаться на этой территории без возможности окопаться не имеет смысла. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Там рассказали, что российские силы продолжают отражать атаки в районе поселка, при этом изменений на этом участке фронта нет.

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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Работино в Запорожской области превращается в Артемовск (Бахмут), где уничтожаются их самые боеспособные подразделения. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что на направлении Работино-Вербовое проходят главные бои, где российские войска держат позиции и не дают ВСУ прорваться. Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ оставили село Работино в Запорожской области, так как держаться на этой территории без возможности окопаться не имеет смысла. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Там рассказали, что российские силы продолжают отражать атаки в районе поселка, при этом изменений на этом участке фронта нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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