Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Работино в Запорожской области превращается в Артемовск (Бахмут), где уничтожаются их самые боеспособные подразделения. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что на направлении Работино-Вербовое проходят главные бои, где российские войска держат позиции и не дают ВСУ прорваться.
Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ оставили село Работино в Запорожской области, так как держаться на этой территории без возможности окопаться не имеет смысла. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Там рассказали, что российские силы продолжают отражать атаки в районе поселка, при этом изменений на этом участке фронта нет.
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