Магазины Decathlon откроются в России до конца года

Продажа спортивных магазинов Decathlon новому владельцу завершена. Торговые точки компании начнут открываться в России до конца года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что сделка по передаче магазинов новому владельцу завершена. Также организация выплатила обязательный взнос в бюджет. Что касается Adidas, то покупателей активов немецкой компании на данный момент найти не удалось, заключил замглавы Минпромторга.
Вскоре после начала спецоперации на Украине компания Decathlon приостановила продажи. В январе 2023 года руководители организации запустили процесс передачи российских активов. Отмечается, что магазины после продажи новому владельцу сменят название, передает
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