Магазины Decathlon откроются в России до конца года

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Decathlon. Тюмень, спорттовары, спорт инвентарь, декатлон, decathlon, спортивный магазин, спортивные товары
Сделка по продаже активов Decathlon в России завершена, заявил Виктор Евтухов Фото:

Продажа спортивных магазинов Decathlon новому владельцу завершена. Торговые точки компании начнут открываться в России до конца года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что сделка по передаче магазинов новому владельцу завершена. Также организация выплатила обязательный взнос в бюджет. Что касается Adidas, то покупателей активов немецкой компании на данный момент найти не удалось, заключил замглавы Минпромторга.

Вскоре после начала спецоперации на Украине компания Decathlon приостановила продажи. В январе 2023 года руководители организации запустили процесс передачи российских активов. Отмечается, что магазины после продажи новому владельцу сменят название, передает Life.

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Продажа спортивных магазинов Decathlon новому владельцу завершена. Торговые точки компании начнут открываться в России до конца года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что сделка по передаче магазинов новому владельцу завершена. Также организация выплатила обязательный взнос в бюджет. Что касается Adidas, то покупателей активов немецкой компании на данный момент найти не удалось, заключил замглавы Минпромторга. Вскоре после начала спецоперации на Украине компания Decathlon приостановила продажи. В январе 2023 года руководители организации запустили процесс передачи российских активов. Отмечается, что магазины после продажи новому владельцу сменят название, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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