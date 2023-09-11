Магазины Decathlon откроются в России до конца года

11 сентября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сделка по продаже активов Decathlon в России завершена, заявил Виктор Евтухов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продажа спортивных магазинов Decathlon новому владельцу завершена. Торговые точки компании начнут открываться в России до конца года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что сделка по передаче магазинов новому владельцу завершена. Также организация выплатила обязательный взнос в бюджет. Что касается Adidas, то покупателей активов немецкой компании на данный момент найти не удалось, заключил замглавы Минпромторга. Вскоре после начала спецоперации на Украине компания Decathlon приостановила продажи. В январе 2023 года руководители организации запустили процесс передачи российских активов. Отмечается, что магазины после продажи новому владельцу сменят название, передает Life .

Продажа спортивных магазинов Decathlon новому владельцу завершена. Торговые точки компании начнут открываться в России до конца года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что сделка по передаче магазинов новому владельцу завершена. Также организация выплатила обязательный взнос в бюджет. Что касается Adidas, то покупателей активов немецкой компании на данный момент найти не удалось, заключил замглавы Минпромторга. Вскоре после начала спецоперации на Украине компания Decathlon приостановила продажи. В январе 2023 года руководители организации запустили процесс передачи российских активов. Отмечается, что магазины после продажи новому владельцу сменят название, передает Life.