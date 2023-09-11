Прокуратура ЯНАО сообщила о ситуации с нарушениями на выборах главы Тюменской области

В ЯНАО выборы губернатора Тюменской области прошли без нарушений
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Выборы губернатора Тюменской области в ЯНАО прошли без нарушений Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В ЯНАО 10 сентября на избирательных участках, где проходило голосование за губернатора Тюменской области, нарушений не зафиксировано. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«На избирательных участках 10 сентября нарушений не выявлено. Голосование прошло спокойно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что в Избирком ЯНАО поступило три жалобы от наблюдателей. Они находятся на рассмотрении.

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В ЯНАО 10 сентября на избирательных участках, где проходило голосование за губернатора Тюменской области, нарушений не зафиксировано. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «На избирательных участках 10 сентября нарушений не выявлено. Голосование прошло спокойно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в Избирком ЯНАО поступило три жалобы от наблюдателей. Они находятся на рассмотрении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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