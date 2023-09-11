Прокуратура ЯНАО сообщила о ситуации с нарушениями на выборах главы Тюменской области

В ЯНАО выборы губернатора Тюменской области прошли без нарушений

11 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора Тюменской области в ЯНАО прошли без нарушений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 В ЯНАО 10 сентября на избирательных участках, где проходило голосование за губернатора Тюменской области, нарушений не зафиксировано. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «На избирательных участках 10 сентября нарушений не выявлено. Голосование прошло спокойно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в Избирком ЯНАО поступило три жалобы от наблюдателей. Они находятся на рассмотрении.

В ЯНАО 10 сентября на избирательных участках, где проходило голосование за губернатора Тюменской области, нарушений не зафиксировано. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «На избирательных участках 10 сентября нарушений не выявлено. Голосование прошло спокойно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в Избирком ЯНАО поступило три жалобы от наблюдателей. Они находятся на рассмотрении.