Финансовый аналитик Антонов раскрыл, до каких значений упадет доллар

Аналитик Антонов предрек рост доллара по завершению налогового периода

11 сентября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Рубль поддерживает рост цен на нефть, сказал Владислав Антонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доллар может снизиться по отношению к рублю максимум до 92,5 рубля, но потом снова продолжит расти, если ЦБ не примет более жесткие меры поддержки национальной валюты. Об этом URA.RU сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Курс рубля в краткосрочной перспективе может отреагировать укреплением на повышение ставки. Коррекцию по доллару США пока рассматриваю до 95,6 рубля и не ниже 92,5 рубля. Как только завершится новый налоговый период, рубль продолжит ослабляться», — сказал Владислав Антонов. По его словам, сейчас есть факторы, которые играют в пользу российской валюты. «На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары снижались. Рост цен на нефть и ослабление доллара поддерживают рубль. Высокие цены на нефть (Brent выше 90 долларов за баррель) благоприятны для бюджета России. Индекс доллара скорректировался до 104,69 пункта», — добавил эксперт. Он объяснил, какие меры необходимо предпринять для более эффективной поддержки рубля. «Рост ставки (ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября — прим. URA.RU) окажет сдерживающее воздействие на инфляцию и поддержит рубль, но эффект будет носить временный характер. Для устойчивого укрепления требуется комплекс мер денежно-кредитной и бюджетной политики. Необходимо вернуть хотя бы 80%-ую продажу валютной выручки. Поднять ставку до 13%. Если инфляция продолжит расти, то до 15%», — отметил аналитик. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ключевой ставки на заседании Центробанка. Аналитики ЦБ предупредили, что до конца года снижения показателя ожидать не стоит. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доллар может снизиться по отношению к рублю максимум до 92,5 рубля, но потом снова продолжит расти, если ЦБ не примет более жесткие меры поддержки национальной валюты. Об этом URA.RU сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Курс рубля в краткосрочной перспективе может отреагировать укреплением на повышение ставки. Коррекцию по доллару США пока рассматриваю до 95,6 рубля и не ниже 92,5 рубля. Как только завершится новый налоговый период, рубль продолжит ослабляться», — сказал Владислав Антонов. По его словам, сейчас есть факторы, которые играют в пользу российской валюты. «На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары снижались. Рост цен на нефть и ослабление доллара поддерживают рубль. Высокие цены на нефть (Brent выше 90 долларов за баррель) благоприятны для бюджета России. Индекс доллара скорректировался до 104,69 пункта», — добавил эксперт. Он объяснил, какие меры необходимо предпринять для более эффективной поддержки рубля. «Рост ставки (ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября — прим. URA.RU) окажет сдерживающее воздействие на инфляцию и поддержит рубль, но эффект будет носить временный характер. Для устойчивого укрепления требуется комплекс мер денежно-кредитной и бюджетной политики. Необходимо вернуть хотя бы 80%-ую продажу валютной выручки. Поднять ставку до 13%. Если инфляция продолжит расти, то до 15%», — отметил аналитик. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ключевой ставки на заседании Центробанка. Аналитики ЦБ предупредили, что до конца года снижения показателя ожидать не стоит. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден.