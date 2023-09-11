Так рэпер решил помочь своим родителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэп-исполнитель Артем Никитин, более известный как Mayot, приехал в Тюменскую область копать картошку. Артист живет в Москве, однако является уроженцем региона и решил навестить своих родителей.

«Батону („Отцу“ на сленге — прим URA.RU) не объяснишь, что я звезда», — кратко прокомментировал Никитин. Видео с уборкой урожая рэпер выложил в своих соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что Mayot вместе с другими известными тюменцами входит в объединение Melon Music. Кроме него там находятся OG Buda (Григорий Ляхов), 163Onmyneck (Роман Шуров), Seemee (Алексей Симинок). Один из участников лейбла также рассказывал о том, какой район в Тюмени самый опасный.