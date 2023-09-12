Бойцы ВСУ сдались в плен под Работино без единого выстрела

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В Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли много техники и бойцов у села Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные сдались в плен российским подразделениям без единого выстрела в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ несут большие потери.

«В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела», — заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ потеряли десятки единиц западной техники и сотни бойцов.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что российские силы отразили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении в районе села Работино, передает «Ридус». ВСУ потеряли 145 солдат и западную технику на этом направлении.

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Украинские военные сдались в плен российским подразделениям без единого выстрела в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ несут большие потери. «В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела», — заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ потеряли десятки единиц западной техники и сотни бойцов. Ранее в Минобороны РФ отметили, что российские силы отразили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении в районе села Работино, передает «Ридус». ВСУ потеряли 145 солдат и западную технику на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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