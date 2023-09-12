Бойцы ВСУ сдались в плен под Работино без единого выстрела

Украинские военные сдались в плен российским подразделениям без единого выстрела в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ несут большие потери.
«В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела», — заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ потеряли десятки единиц западной техники и сотни бойцов.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что российские силы отразили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении в районе села Работино, передает «Ридус». ВСУ потеряли 145 солдат и западную технику на этом направлении.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.