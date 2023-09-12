Пилот пассажирского самолета «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Сочи-Омск, заявил о потере гидравлики прежде чем совершить аварийную посадку. Запись переговоров опубликовали «Известия».
«Потеря гидравлики. Сейчас выполним зону ожидания, далее подскажу вам», — сообщил пилот. Он отметил, что курс был дополнительно скорректирован из-за ограниченного количества топлива. Воздушное судно приземлилось на открытый участок местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменки.
Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Все пассажиры самолета эвакуированы, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.