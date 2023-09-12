Появилась запись разговора пилотов, посадивших самолет в поле. Видео

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, пульт управления, кабина самолета, панель управления, кабина пилота
Пилот самолета сообщил, что курс пришлось дополнительно корректировать из-за нехватки топлива Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пилот пассажирского самолета «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Сочи-Омск, заявил о потере гидравлики прежде чем совершить аварийную посадку. Запись переговоров опубликовали «Известия».

«Потеря гидравлики. Сейчас выполним зону ожидания, далее подскажу вам», — сообщил пилот. Он отметил, что курс был дополнительно скорректирован из-за ограниченного количества топлива. Воздушное судно приземлилось на открытый участок местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменки.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Все пассажиры самолета эвакуированы, передает RT.

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Пилот пассажирского самолета «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Сочи-Омск, заявил о потере гидравлики прежде чем совершить аварийную посадку. Запись переговоров опубликовали «Известия». «Потеря гидравлики. Сейчас выполним зону ожидания, далее подскажу вам», — сообщил пилот. Он отметил, что курс был дополнительно скорректирован из-за ограниченного количества топлива. Воздушное судно приземлилось на открытый участок местности в 180 км от Новосибирска, недалеко от населенного пункта Каменки. Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Все пассажиры самолета эвакуированы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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