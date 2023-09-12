Росавиация впервые прокомментировала инцидент с самолетом «Уральских авиалиний»

Росавиация впервые прокомментировала ЧП с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Ведомство сообщает, что сформировало комиссию для разбора инцидента.
«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании „Уральские авиалинии“ Росавиация сформировала комиссию. Она уже направилась к месту происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства.
У самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, не открылись закрылки. Борт не смог приземлиться в аэропорту Омска из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы: там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска. Все прошло успешно. На борту находился 161 пассажир: никто не пострадал.
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