Росавиация впервые прокомментировала инцидент с самолетом «Уральских авиалиний»

Сформирована комиссия по инциденту с самолетом «Уральских авиалиний»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Начинает работу комиссия по инциденту с эйрбасом «Уральских авиалиний» Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Росавиация впервые прокомментировала ЧП с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Ведомство сообщает, что сформировало комиссию для разбора инцидента.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании „Уральские авиалинии“ Росавиация сформировала комиссию. Она уже направилась к месту происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства.

У самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, не открылись закрылки. Борт не смог приземлиться в аэропорту Омска из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы: там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска. Все прошло успешно. На борту находился 161 пассажир: никто не пострадал.

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Росавиация впервые прокомментировала ЧП с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Ведомство сообщает, что сформировало комиссию для разбора инцидента. «Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании „Уральские авиалинии“ Росавиация сформировала комиссию. Она уже направилась к месту происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства. У самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, не открылись закрылки. Борт не смог приземлиться в аэропорту Омска из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы: там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска. Все прошло успешно. На борту находился 161 пассажир: никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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