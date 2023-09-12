Появился список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Baza опубликовала список из 163 пассажиров неисправного борта «Уральских авиалиний» Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Опубликован пофамильный список пассажиров экстренно севшего лайнера «Уральских авиалиний». На борту находились 163 пассажира.

«Полный список пассажиров, находившихся на борту самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области», — говорится в сообщении телеграм-канал Baza.

Ранним утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершал полет из Адлера в Омск. В определенный момент у самолета перестали работать закрылки. Борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.

Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»

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Опубликован пофамильный список пассажиров экстренно севшего лайнера «Уральских авиалиний». На борту находились 163 пассажира. «Полный список пассажиров, находившихся на борту самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области», — говорится в сообщении телеграм-канал Baza. Ранним утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершал полет из Адлера в Омск. В определенный момент у самолета перестали работать закрылки. Борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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