Появился список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»

Baza опубликовала список из 163 пассажиров неисправного борта «Уральских авиалиний»
новость из сюжетаСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском
Опубликован пофамильный список пассажиров экстренно севшего лайнера «Уральских авиалиний». На борту находились 163 пассажира.
«Полный список пассажиров, находившихся на борту самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области», — говорится в сообщении телеграм-канал Baza.
Ранним утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершал полет из Адлера в Омск. В определенный момент у самолета перестали работать закрылки. Борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.