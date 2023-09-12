Появился список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Baza опубликовала список из 163 пассажиров неисправного борта «Уральских авиалиний» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Опубликован пофамильный список пассажиров экстренно севшего лайнера «Уральских авиалиний». На борту находились 163 пассажира. «Полный список пассажиров, находившихся на борту самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области», — говорится в сообщении телеграм-канал Baza.



Ранним утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершал полет из Адлера в Омск. В определенный момент у самолета перестали работать закрылки. Борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет. Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний» телеграм-канал Baza Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний» телеграм-канал Baza Список пассажиров экстренно севшего борта «Уральских авиалиний» телеграм-канал Baza

Опубликован пофамильный список пассажиров экстренно севшего лайнера «Уральских авиалиний». На борту находились 163 пассажира. «Полный список пассажиров, находившихся на борту самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области», — говорится в сообщении телеграм-канал Baza. Ранним утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершал полет из Адлера в Омск. В определенный момент у самолета перестали работать закрылки. Борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.