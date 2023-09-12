«Уральские авиалинии» посадили еще один неисправный самолет

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
«Уральские авиалинии» прервали полет из-за неисправных закрылков Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Экстренная посадка самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний» — не первая нештатная ситуация, произошедшая за последние дни. В понедельник, 11 сентября, из-за неисправности закрылков сел борт, следовавший из Казани в Сочи, пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

«Вчера другой Airbus А320 „Уральских авиалиний“ (борт RA-73808,) был вынужден вернуться в аэропорт Казани по техническим причинам. Командир судна через час после взлета сообщил о неисправности системы закрылков, и был вынужден развернуться» — говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту столицы Татарстана, и его отправили на стоянку для ремонта. На борту воздушного судна находились 165 человек, 37 из которых — дети.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен.

Во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» (RA-73805) вылетел из Сочи и должен был приземлиться в Омске. Далее у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и членов экипажа нет.

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Экстренная посадка самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний» — не первая нештатная ситуация, произошедшая за последние дни. В понедельник, 11 сентября, из-за неисправности закрылков сел борт, следовавший из Казани в Сочи, пишет telegram-канал «Осторожно, новости». «Вчера другой Airbus А320 „Уральских авиалиний“ (борт RA-73808,) был вынужден вернуться в аэропорт Казани по техническим причинам. Командир судна через час после взлета сообщил о неисправности системы закрылков, и был вынужден развернуться» — говорится в сообщении. Сообщается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту столицы Татарстана, и его отправили на стоянку для ремонта. На борту воздушного судна находились 165 человек, 37 из которых — дети. Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен. Во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» (RA-73805) вылетел из Сочи и должен был приземлиться в Омске. Далее у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и членов экипажа нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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