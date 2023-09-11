11 сентября 2023

На курганской границе не пустили 40 тонн лука из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, лук
Груз репчатого лука пытались провезти в Россию без маркировки Фото:

На российско-казахстанской границе в Курганской области не пропустили 40 тонн репчатого лука, который не имел маркировки. Груз был возвращен отправителю в Казахстан, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобилей, которые перевозили по 20 тонн лука репчатого, выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что подкарантинная продукция перевозилась без маркировки», — говорится в сообщении ведомства. Перевозка растительной продукции без маркировки является нарушением международного фитосанитарного законодательства.

Груз перевозили из Казахстана в город Орел и Оренбургскую область. Были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля, протоколы и выданы предписания на возврат грузов. Продукция возвращена на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

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На российско-казахстанской границе в Курганской области не пропустили 40 тонн репчатого лука, который не имел маркировки. Груз был возвращен отправителю в Казахстан, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобилей, которые перевозили по 20 тонн лука репчатого, выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что подкарантинная продукция перевозилась без маркировки», — говорится в сообщении ведомства. Перевозка растительной продукции без маркировки является нарушением международного фитосанитарного законодательства. Груз перевозили из Казахстана в город Орел и Оренбургскую область. Были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля, протоколы и выданы предписания на возврат грузов. Продукция возвращена на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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