На курганской границе не пустили 40 тонн лука из Казахстана

Груз репчатого лука пытались провезти в Россию без маркировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На российско-казахстанской границе в Курганской области не пропустили 40 тонн репчатого лука, который не имел маркировки. Груз был возвращен отправителю в Казахстан, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобилей, которые перевозили по 20 тонн лука репчатого, выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что подкарантинная продукция перевозилась без маркировки», — говорится в сообщении ведомства. Перевозка растительной продукции без маркировки является нарушением международного фитосанитарного законодательства.

Груз перевозили из Казахстана в город Орел и Оренбургскую область. Были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля, протоколы и выданы предписания на возврат грузов. Продукция возвращена на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административных правонарушениях.