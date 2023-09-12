Путин оценил отношения с Арменией, захотевшей уйти от России

Путин заявил, что у России нет проблем с Арменией
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
У России нет проблем с Николой Пашиняном, заявил Владимир Путин Фото:

У России нет никаких проблем с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия предлагала помочь в переговорах с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, однако Армения отказалась в пользу боевого столкновения.

«Никаких проблем с Пашиняном у нас нет. <…> Мы предлагали договориться с Азербайджаном, но армянское руководство не согласилось. На наш вопрос, что будете делать, нам отвечали: „Будем сражаться“», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что Армения, по сути, признала принадлежность Карабаха к Азербайджану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин говорил, что Армения использует Карабах для ухода от России. По его словам, страна хочет переориентироваться на Запад.

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У России нет никаких проблем с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия предлагала помочь в переговорах с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, однако Армения отказалась в пользу боевого столкновения. «Никаких проблем с Пашиняном у нас нет. <…> Мы предлагали договориться с Азербайджаном, но армянское руководство не согласилось. На наш вопрос, что будете делать, нам отвечали: „Будем сражаться“», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что Армения, по сути, признала принадлежность Карабаха к Азербайджану. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин говорил, что Армения использует Карабах для ухода от России. По его словам, страна хочет переориентироваться на Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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