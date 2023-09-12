Путин оценил отношения с Арменией, захотевшей уйти от России

У России нет никаких проблем с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия предлагала помочь в переговорах с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, однако Армения отказалась в пользу боевого столкновения.
«Никаких проблем с Пашиняном у нас нет. <…> Мы предлагали договориться с Азербайджаном, но армянское руководство не согласилось. На наш вопрос, что будете делать, нам отвечали: „Будем сражаться“», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что Армения, по сути, признала принадлежность Карабаха к Азербайджану.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин говорил, что Армения использует Карабах для ухода от России. По его словам, страна хочет переориентироваться на Запад.
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