Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки.
«Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева.
Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции.
Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером.
Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно.
В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда.
За год работы «Шьем нашим» отправили на фронт порядка 20 тонн гуманитарного груза
Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки. «Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева. Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции. Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером. Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно. В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда.