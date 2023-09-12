Военблогер Подоляка посетил в Челябинске швейный цех для нужд СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, швейный цех, подоляка юрий, подольный борис
Швейный цех волонтеров разработал свою модель идеальных носилок для фронта Фото:

Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки.

«Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева.

Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции.

Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером.

Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно.

В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда.

Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск
За год работы «Шьем нашим» отправили на фронт порядка 20 тонн гуманитарного груза
Фото:
Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск
Цех отправляет на фронт освященные в церкви куколки-обереги
Фото:
Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск
Во время беседы Подоляка (второй слева) посоветовал Коробинцевой подключить QR-коды для сбора средств
Фото:
Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск
«Шьем нашим» продемонстрировали также первый образец маскировочной сети
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки. «Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева. Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции. Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером. Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно. В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...