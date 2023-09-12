Военблогер Подоляка посетил в Челябинске швейный цех для нужд СВО. Фото, видео

12 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Швейный цех волонтеров разработал свою модель идеальных носилок для фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки. «Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева. Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции. Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером. Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно. В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда. За год работы «Шьем нашим» отправили на фронт порядка 20 тонн гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цех отправляет на фронт освященные в церкви куколки-обереги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время беседы Подоляка (второй слева) посоветовал Коробинцевой подключить QR-коды для сбора средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Шьем нашим» продемонстрировали также первый образец маскировочной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября приехал в челябинский швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Как передает корреспондент URA.RU, там блогеру показали носилки собственной разработки. «Наша гордость — это носилки. Можно сказать мы родили этот проект. В течении полугода мы изучали и тестировали модели. Носилочки имеют конфигурацию: можно нести бойца как одному, так и вместе, зафиксировать как кокон», — рассказала директор «Шьем Нашим» Алена Коробинцева. Вместе с Подоляка в цех приехали также замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Они заметили, что модель носилок позволяет уместить в себя бойцов разных размеров вне зависимости от количества амуниции. Гости цеха восхитились отношением к оформлению посылок и производству. К каждой вещи «Шьем наших» прилагает миниатюрные икону и шоколадку, а отправляют их в плотных пакетах. Бойцам также отсылают освященные куколки-обереги, связанные 90-летней волонтером. Среди новшеств, которые показали, оказались и маскировочные сети. Коробинцева отметила, что станок для их изготовления появился у швей благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Помочь организации пообещал и руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Он планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно. В этот же день Подоляка посетил лабораторию по производству дронов. Блогер отметил, что для технического превосходства перед противником, важно подходить к разработке и производству творчески, как делает челябинская команда.