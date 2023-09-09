09 сентября 2023

На Украине решили призывать в армию ограниченно годных к службе

Депутат Рады предложил отменить статус ограниченно годен к воинской службе
© Служба новостей «URA.RU»
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Украине должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден, заявил Лубинец Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине хотят начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем и ограниченно пригодных к военной службе. Об этом сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Это требует урегулирования. Этот [вопрос] был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента [Владимира Зеленского] и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — сказал Лубинец в эфире украинского телемарафона.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщила, что мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации и покидают страну. При этом сбежать удается не всем — за всю историю нелегального пересечения границы погибло 15 человек, а добраться до заветной страны смогли 20 тысячам украинцев.

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На Украине хотят начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем и ограниченно пригодных к военной службе. Об этом сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. «Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Это требует урегулирования. Этот [вопрос] был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента [Владимира Зеленского] и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — сказал Лубинец в эфире украинского телемарафона. Ранее немецкая газета Spiegel сообщила, что мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации и покидают страну. При этом сбежать удается не всем — за всю историю нелегального пересечения границы погибло 15 человек, а добраться до заветной страны смогли 20 тысячам украинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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