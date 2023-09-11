На пост первого зама главы города в ЯНАО претендует энергетик и коммунальщик

Глава Губкинского Андрей Бандурко ищет себе замену после повышения

12 сентября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Прежний первый зам главы Андрей Бандурко сам стал мэром Губкинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО На вакантный пост первого заместителя главы города Губкинский (ЯНАО) претендует трое кандидатов. Как сообщили источники URA.RU в мэрии, наибольшие шансы занять высокий пост — у нынешнего руководителя местного филиала компании «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина. «Вопрос о назначении Гурина практически решен. Все идет к тому, что в коммунальной отрасли города нужно наводить порядок и лучше всего, если должность получит представитель ресурсоснабжающей организации, разбирающийся во всех деталях», — рассказали источники агентства. Кроме Гурина, занимающего пост директора филиала «Ямалкоммунэнерго», на кресло первого зама главы города претендуют еще один специалист коммунальной отрасли — Алексей Канев. Ранее он занимал пост руководителя департамента ЖКК Приуральского района. О третьем соискателе должности — Михаиле Бондаренко — в открытых источниках информации нет. В администрации Губкинского корреспонденту сообщили, что не владеют информацией о предпочтительности того или иного претендента. «Только подвели итоги конкурса. Пока нет информации, все кандидаты рассматриваются в равной степени», — рассказали в мэрии. Ранее сообщалось, что нынешний мэр Андрей Бандурко занял пост главы города после того, как на повышение уехал Андрей Гаранин. Официально Бандурко вступил в должность в конце августа этого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На вакантный пост первого заместителя главы города Губкинский (ЯНАО) претендует трое кандидатов. Как сообщили источники URA.RU в мэрии, наибольшие шансы занять высокий пост — у нынешнего руководителя местного филиала компании «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина. «Вопрос о назначении Гурина практически решен. Все идет к тому, что в коммунальной отрасли города нужно наводить порядок и лучше всего, если должность получит представитель ресурсоснабжающей организации, разбирающийся во всех деталях», — рассказали источники агентства. Кроме Гурина, занимающего пост директора филиала «Ямалкоммунэнерго», на кресло первого зама главы города претендуют еще один специалист коммунальной отрасли — Алексей Канев. Ранее он занимал пост руководителя департамента ЖКК Приуральского района. О третьем соискателе должности — Михаиле Бондаренко — в открытых источниках информации нет. В администрации Губкинского корреспонденту сообщили, что не владеют информацией о предпочтительности того или иного претендента. «Только подвели итоги конкурса. Пока нет информации, все кандидаты рассматриваются в равной степени», — рассказали в мэрии. Ранее сообщалось, что нынешний мэр Андрей Бандурко занял пост главы города после того, как на повышение уехал Андрей Гаранин. Официально Бандурко вступил в должность в конце августа этого года.