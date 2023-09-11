11 сентября 2023

На пост первого зама главы города в ЯНАО претендует энергетик и коммунальщик

Глава Губкинского Андрей Бандурко ищет себе замену после повышения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
Прежний первый зам главы Андрей Бандурко сам стал мэром Губкинского Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На вакантный пост первого заместителя главы города Губкинский (ЯНАО) претендует трое кандидатов. Как сообщили источники URA.RU в мэрии, наибольшие шансы занять высокий пост — у нынешнего руководителя местного филиала компании «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина.

«Вопрос о назначении Гурина практически решен. Все идет к тому, что в коммунальной отрасли города нужно наводить порядок и лучше всего, если должность получит представитель ресурсоснабжающей организации, разбирающийся во всех деталях», — рассказали источники агентства.

Кроме Гурина, занимающего пост директора филиала «Ямалкоммунэнерго», на кресло первого зама главы города претендуют еще один специалист коммунальной отрасли — Алексей Канев. Ранее он занимал пост руководителя департамента ЖКК Приуральского района. О третьем соискателе должности — Михаиле Бондаренко — в открытых источниках информации нет.

В администрации Губкинского корреспонденту сообщили, что не владеют информацией о предпочтительности того или иного претендента. «Только подвели итоги конкурса. Пока нет информации, все кандидаты рассматриваются в равной степени», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что нынешний мэр Андрей Бандурко занял пост главы города после того, как на повышение уехал Андрей Гаранин. Официально Бандурко вступил в должность в конце августа этого года.

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На вакантный пост первого заместителя главы города Губкинский (ЯНАО) претендует трое кандидатов. Как сообщили источники URA.RU в мэрии, наибольшие шансы занять высокий пост — у нынешнего руководителя местного филиала компании «Ямалкоммунэнерго» Михаила Гурина. «Вопрос о назначении Гурина практически решен. Все идет к тому, что в коммунальной отрасли города нужно наводить порядок и лучше всего, если должность получит представитель ресурсоснабжающей организации, разбирающийся во всех деталях», — рассказали источники агентства. Кроме Гурина, занимающего пост директора филиала «Ямалкоммунэнерго», на кресло первого зама главы города претендуют еще один специалист коммунальной отрасли — Алексей Канев. Ранее он занимал пост руководителя департамента ЖКК Приуральского района. О третьем соискателе должности — Михаиле Бондаренко — в открытых источниках информации нет. В администрации Губкинского корреспонденту сообщили, что не владеют информацией о предпочтительности того или иного претендента. «Только подвели итоги конкурса. Пока нет информации, все кандидаты рассматриваются в равной степени», — рассказали в мэрии. Ранее сообщалось, что нынешний мэр Андрей Бандурко занял пост главы города после того, как на повышение уехал Андрей Гаранин. Официально Бандурко вступил в должность в конце августа этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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