12 сентября 2023

Женщина-инвалид из Кургана отсудила у чиновников расходы за ЖКХ

Женщина-инвалид из Кургана отсудила у соцзащиты расходы за ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал управление соцзащиты вернуть женщине-инвалиду 50% расходов по ЖКХ за полгода Фото:

Городской суд Курганской области обязал чиновников ГКУ «Управления соцзащиты населения №1» выплатить жительнице с инвалидностью Галине Ш. компенсацию расходов на ЖКХ в размере 50% за полугодовой период. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Признать незаконным бездействие ГКУ „УСЗН“ №1 по непредставлению Галине Ш. компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% платы за воду, электроэнергию, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме», — указано в документе. Суд обязал управление соцзащиты выплатить жительнице компенсацию (за услуги ЖКХ в размере 50%) за период с января по июнь 2023 года.

Согласно закону, возместить половину затрат на оплату услуг ЖКХ имеют право инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Также им могут компенсировать до 50% расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В главное управление социальной защиты населения Курганской области был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экс-главу ГКУ «УСЗН №1» Людмилу Яшину судят по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Яшину вместе с сыном подозревают в хищении средств в размере более 1,2 млн рублей по госпрограмме.

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Городской суд Курганской области обязал чиновников ГКУ «Управления соцзащиты населения №1» выплатить жительнице с инвалидностью Галине Ш. компенсацию расходов на ЖКХ в размере 50% за полугодовой период. Информация об этом размещена на сайте суда. «Признать незаконным бездействие ГКУ „УСЗН“ №1 по непредставлению Галине Ш. компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% платы за воду, электроэнергию, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме», — указано в документе. Суд обязал управление соцзащиты выплатить жительнице компенсацию (за услуги ЖКХ в размере 50%) за период с января по июнь 2023 года. Согласно закону, возместить половину затрат на оплату услуг ЖКХ имеют право инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Также им могут компенсировать до 50% расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В главное управление социальной защиты населения Курганской области был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-главу ГКУ «УСЗН №1» Людмилу Яшину судят по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Яшину вместе с сыном подозревают в хищении средств в размере более 1,2 млн рублей по госпрограмме.
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