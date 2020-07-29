Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

В 30 российских регионов, в том числе на Урале, направят средства на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Между субъектами РФ распределят более 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости ЖКХ», — уточняется на сайте правительства РФ.
Согласно распоряжению, средства на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ выделят и регионам Урала. Они распределены следующим образом: Свердловская область — 2 277 030,6 тысяч рублей, Тюменская область — 828 518,4 тысяч рублей, Челябинская область — 1 952 831,4 тысяч рублей, Курганская область — 390 037,6 тысяч рублей, ХМАО — 787 282,8 тысяч рублей, ЯНАО — 280 325 тысяч рублей, Пермский край — 1 329 332,9 тысяч рублей.
Москве выделено 15 745 793,6 тысяч рублей, Санкт-Петербургу — 6 502 092,6 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.
Ранее юристы напомнили, что малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Они предоставляются в том случае, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
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